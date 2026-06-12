Tom Hanks cree que los Oscar no necesitan una categoría para interpretaciones de voz. "Podrían ganar en la categoría de mejor actor"

Como los pantalones de campana, el debate sobre si los actores que no aparecen físicamente en cámara en un largometraje deberían o no poder optar a una nominación al Oscar, siempre vuelve. En esta ocasión el pretexto ha sido el inminente estreno de una 'Toy Story 5' cuyo reparto vocal ha recibido no pocos elogios, especialmente una Joan Cusack que, según comentan los privilegiados que ya han podido verla, roba todos los focos —o los micros— con su papel como Jessie.
Sin rostro, no hay Oscar
No obstante, quien ha salido en defensa de los intérpretes de voz no ha sido Cusack, sino un Tom Hanks que, según recoge Variety, ha asegurado que la Academia podría nominar sin ningún tipo de problema a un actor o actriz que no muestre su rostro. Por supuesto, el ninguneado Andy Serkis, cuyas actuaciones con mo-cap han marcado un antes y un después en la industria, ha salido a la palestra como un claro ejemplo de esto.
Creo que tienen suficientes categorías. La verdad es que un actor de voz podría ganar el Oscar al mejor actor. El criterio es "cualquier interpretación que te haya emocionado". Hemos estado hablando, por ejemplo, de Andy Serkis. Aunque no aparece como Andy Serkis, crea todo el material bruto. Ha habido gente que ha estado cerca de estar nominada sin aparecer en cámara. Eso podría ocurrir con un actor puramente de voz.
Si se han conmovido, eso significa que se han conmovido con una interpretación de un ser humano. Eso es todo lo que se pide.
Como comentaba, esta no es la primera vez que se trata este tema en el ecosistema hollywoodiense. Zoe Saldaña, que ha dado vida a Neytiri en la sagas 'Avatar' mediante técnicas de motion capture, ya hizo un incisivo comentario al respecto en el año 2024 durante una conversación con The Independent.
Es difícil deshacerse de las viejas costumbres, y cuando tu institución es antigua es muy difícil traer cambios. Y lo entiendo, no estoy resentida, pero desanima bastante cuando das tu 120 % a algo. Quiero decir que no ganar está bien, no estar nominada también, pero cuando se te pasa por alto, se te minimiza y se te ignora por completo...
Con o sin posibilidad de nominación al Oscar, podremos disfrutar de las voces de Hanks, Cusack, Tim Allen y el resto de habituales de la franquicia, así como recién llegados como Greta Lee el próximo 17 de junio, cuando 'Toy Story 5' llegará a nuestras salas de cine.
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