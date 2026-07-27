La película de 'Avatar' se merecía brillar en pantalla grande. Un apabullante espectáculo visual que recupera lo mejor de 'The Last Airbender'

Han pasado dieciocho años desde que dijimos adiós a Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko, al menos en la pequeña pantalla. Lo cierto es que los protagonistas de 'Avatar; La leyenda de Aang' continuaron sus aventuras a través de diferentes novelas gráficas, además de que en 'Avatar: La leyenda de Korra' nos pudimos poner un poco al día con sus vidas tras la gran guerra contra la Nación del Fuego.

Ahora bien, en Avatar Studios han tomado carrerilla para seguir expandiendo la franquicia y la primera gran parada ha sido 'Avatar Aang: The Last Airbender', una película con Aang de adulto como protagonista.

¿Dónde nos quedamos?

La verdad es que 'Avatar Aang: The Last Airbender' no lo ha tenido fácil, ya desde mucho antes de su estreno. Originalmente era una película para cines que finalmente Paramount decidió estrenar directamente en su plataforma de streaming sin pasar poa la pantalla grande... y encima resulta que la cinta se filtró al completo más de medio año antes de su estreno oficial.

Después de este descalabro (por no llamarlo de una manera más bruta), por lo menos en Paramount supieron maniobrar y decidieron adelantar el estreno de 'Avatar Aang: The Last Airbender' al 25 de julio. Y tras haberla podido ver al fina, la mayor espinita que me ha dejado es la sensación de que se merecía un estreno en cines por todo lo alto.

'Avatar Aang: The Last Airbender' se ambienta más de una década después del final de la serie original. Y, como ya nos indica su nombre, es enteramente una película dedicada a Aang.

Decidido a encontrar y preservar reliquias de los Nómadas del Aire, Aang se da de bruces con los "Denegados", un grupo de personas sin poderes que buscan una antigua reliquia. Así es como Aang descubre la existencia de Sonim, una Avatar desaparecida que portaba un bastón con el que podía convertir a cualquier persona en un maestro del aire.

Buscando la reliquia, Aang conoce a Tagah, otro maestro del aire que quedó congelado durante siglos. Juntos deciden restaurar a los Nómadas del Aire y la cultura que ambos habían perdido, mientras viajan a contrarreloj para evitar que los Denegados se hagan antes con el bastón de Sonim.

Las complicaciones intermedias

'Avatar Aang: The Last Airbender' es una auténtica preciosidad y una obra de arte. Desde los detallados escenarios, que combinan de maravilla CGI con pinturas, hasta los diseños de personaje. Es una película que trae aún más a la vida el mundo que conocimos y amamos en la serie, especialmente centrándonos en la cultura de los Nómadas de Aire.

Como decía arriba, es la película de Aang, y especialmente se centra en su trauma no superado como superviviente de un genocidio. La culpa le sigue pesando tras todos estos años, y la esperanza de poder restaurar su cultura y dejar de ser "el último airbender" le empuja a tomar decisiones más bien cuestionables. Es el gran motor impulsor de 'Avatar Aang', y en cierta medida también reafirma por qué es un protagonista tan fascinante.

Una de las grandes virtudes de la película es precisamente sus protagonistas, porque aunque ahora sean adultos hechos y derechos, da la sensación de que no ha pasado el tiempo. Siguen siendo las mismas personas, y el nuevo reparto de voces encabezado por Eric Nam, Steven Yeun, Jessica Matten, Dionne Quan y Román Zaragoza hace un trabajo espectacular para dejarnos ese sentimiento de que nuestros niños ahora son adultos, pero siguen teniendo los mismos tics, expresiones y todo su corazón.

Se echa de menos ver más las dinámicas de grupo, especialmente simplemente verles pasar el tiempo juntos durante el viaje. Aunque, al fin y al cabo, 'Avatar Aang' es una película de 99 minutos que va al meollo del asunto y el gran peso argumental lo tienen Aang y Tagah, pero eso no evita que el resto tengan sus pequeños momentos para brillar.

El gran problema que tiene la película es que se sitúa entre las dos series, 'La leyenda de Aang' y 'La leyenda de Korra', con lo que tiene que ser muy cuidadosa con los eventos que cuenta y la línea temporal. Así que, por desgracia, gran parte de la trama es bastante predecible y se siente como una película de anime fuera del canon, en la que en realidad ninguno de los eventos que vemos va a terminar siendo demasiado consecuente.

Aún así, es una pieza absolutamente disfrutable que va a tener a los fans dando botes en el asiento. Con las dosis justas de fanservice, la mejor animación que hemos visto hasta ahora en la franquicia, y el espíritu que nos hizo enamorarnos de la serie en primer lugar hace ya casi veinte años.

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