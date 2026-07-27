Es uno de los mejores animes de deportes, y ahora se puede ver gratis en streaming. Un icono LGTBIQ+ que nos partió el corazón de muchas maneras diferentes

En los últimos años nos hemos acostumbrado a que los animes de acción más populares sean los que se lleven a casa el premio al Anime del Año en los Crunchyroll Awards. Pero cuando comenzaron los galardones el panorama era un poco diferente y el que arrasó en los premios y se ganó el corazón de los fans fue un anime de deportes por el que nadie daba demasiado en su momento, 'Yuri!!! on Ice'.

Patina conmigo

Hoy en día MAPPA es conocido por la altísima calidad de sus anime y sus series de corte oscuro, con muchísima acción, como 'Chainsaw Man' y 'Jujutsu Kaisen'. Pero la serie que les lanzó definitivamente al estrellato en 2016 fue 'Yuri!!! on Ice', un anime sobre patinaje artístico con un precioso romance gay que cautivó a los fans a nivel internacional.

Con un equilibrio ideal entre anime de deportes y romance, con una historia muy centrada en los personajes, sus relaciones y los desafíos que afrontan durante toda la competición, 'Yuri!!! on Ice' cautivó a millones de fans. Fue una de las series de anime más exitosas de todo 2016, y ahora que cumple 10 años en Crunchyroll han decidido celebrarlo por todo lo alto.

Si aún la tenemos pendiente (o queremos rememorar por qué nos encantó en su momento), 'Yuri!!! on Ice' está disponible en el canal de YouTube de Crunchyroll completamente gratis. Los 12 episodios del anime se han compartido en episodio especial de "maratón", con un video de casi cinco horas que estará disponible en abierto durante los próximos 30 días.

En la última década, 'Yuri!!! on Ice' se ha terminado de consolidar como un clásico y un lugar feliz para muchos fans de anime, y en especial como una serie con una fantástica representación LGTBIQ+... Al menos dentro de lo permitido y aceptable en un anime "mainstream" en Japón. El éxito de la serie llevó a que MAPPA anunciase una película precuela, aunque después de arrastrar el proyecto durante años finalmente nos rompieron el corazón en 2024 confirmando su cancelación.

Esperemos que con el décimo aniversario y la fuerza que sigue tomando cada año 'Yuri!!! on Ice' como un anime de culto, MAPPA de su brazo a torcer en algún momento y decidan recuperar una de sus franquicias más icónicas y queridas...

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