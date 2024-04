Malas noticias para los fans de 'Yuri!!! On Ice'. MAPPA se deja de zarandajas y cancela del todo la película sobre la adolescencia de Viktor

En los últimos años MAPPA se ha convertido en uno de los estudios de anime más grandes y prolíficos, porque estrena un buen número de series y películas cada año y nos ha dado bombazos como el final de 'Shingeki no Kyojin', 'Chainsaw Man' y 'Jujutsu Kaisen'.

Pero antes de pegar este volantazo hacia los animes más oscuros y de acción, el estudio pegó el zambombazo definitivo en 2016 con 'Yuri!!! On ICE', un anime original sobre patinaje artístico que arrasó en todo el mundo.

Se acabó la adolescencia

'Yuri!!! On ICE' fue una auténtica locura que hasta seguían los patinadores profesionales, y rápidamente se convirtió en uno de los animes más populares de los últimos años. MAPPA no quería dejar pasar la oportunidad de exprimir su nueva franquicia de oro, así que se puso en marcha a trabajar en 'Yuri!!! On ICE: Ice Adolescence', una precuela centrada en la adolescencia de Victor Nikiforov como patinador competitivo.

A MAPPA se le ha ido haciendo bola el proyecto, porque aunque de vez en cuando nos dejaban con algún teaser o alguna nueva imagen, 'Ice Adolescence' no salía del limbo. Hace casi dos años directamente eliminaron la película de la sección de sus próximos proyectos, y muchos fans la daban por cancelada.

Al final, después de años de teasers y de marear la perdiz, al final MAPPA ha decidido dejarse de zarandajas y confirmar oficialmente la cancelación de 'Yuri!!! On ICE: Ice Adolescence' en un comunicado que han lanzado desde sus redes sociales.

"Muchísimas gracias por apoyar siempre 'Yuri!!! On ICE'. Sobre el estreno pospuesto de 'Yuri!!! On ICE: Ice Adolescence', desafortunadamente hemos tomado la decisión de cancelar su producción. Nos disculpamos profundamente por no poder cumplir las expectativas de todos aquellos que han estado esperando y han continuado apoyándonos durante todos estos años."

"El comité de producción y el equipo han estado discutiendo constantemente cómo crear y entregar la película, pero por diversas circunstancias, hemos tenido que tomar la difícil decisión de parar la producción. Nos disculpamos sinceramente con todos los que han estado esperando su lanzamiento, os damos las gracias de nuevo por vuestro continuo apoyo", firmaba en comité de producción de MAPPA.

Aunque según el presidente del estudio, 'Yuri!!! On ICE' prácticamente no dio beneficios, sí que dio a MAPPA el empujón definitivo para poderse hacer con grandes licencias y catapultó al estudio hacia su éxito actual. Y, resulta curioso que teniendo una franquicia original con tanto potencial y una fanbase tan fiel, la hayan tenido parada tantos años hasta dejarla morir por completo.

