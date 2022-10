La película de 'Yuri!!! on ICE' está en peligro: MAPPA elimina 'Ice Adolescence' de sus "próximos proyectos"

Entre 'Shingeki no Kyojin', 'Jujutsu Kaisen' y ahora 'Chainsaw Man', MAPPA se ha terminado de posicionar como uno de los titanes de la industria del anime en Japón. Pero mucho antes de triunfar por lo alto con los animes de acción, el estudio se hizo famoso a nivel global por 'Yuri!!! On ICE', su serie original sobre patinaje artístico.

La adolescencia se está haciendo larguísima

La emisión semanal de 'Yuri!!! On ICE' fue una locura que tenía a medio internet gritando y que se convirtió un exitazo viral para MAPPA. Aunque no se llegó a confirmar nunca una segunda temporada, lo que sí que estaba asegurado era 'Yuri!!! On ICE: Ice Adolescence', una precuela centrada en los años mozos de Victor Nikiforov como patinador competitivo.

Ya han pasado cinco años desde que se anunció la película, y desde entonces ha estado en desarrollo desde el estudio. En 2019 se pudo ver un pequeño teaser tráiler con un Victor adolescente, y hemos tenido algunas imágenes sueltas a lo largo de los años.

El tema es que ya ha pasado mucho tiempo desde que se anuncio el proyecto, y en estos años MAPPA ha ido creciendo cada vez más y haciéndose cargo de series cada vez más grandes. Con lo que la película de 'Yuri!!! On ICE' ha tenido que irse posponiendo durante años y se había convertido en un estandarte en la sección de futuros proyectos del estudio.

Sin embargo, ahora 'Yuri!!! On ICE: Ice Adolescence' parece que se ha caído definitivamente de la página. Aún se siguen incluyendo el anime 'Hell’s Paradise: Jigokuraku' y la película 'Alice and Therese's Illusion Factory', pero ni rastro de 'Yuri!!! On ICE'.

Oficialmente el estudio no ha confirmado nada, pero cada vez teníamos menos noticias y muchos fans se temen que la película se haya cancelado silenciosamente.

También es muy posible que la producción se esté complicando y MAPPA simplemente esté reestructurando su calendario, porque en la web oficial de 'Yuri!!! On ICE' se sigue anunciando que "la producción sigue en marcha para perfeccionar la película". Pero ahora mismo, la verdad es que la cosa pinta bastante negra.