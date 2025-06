La mejor serie médica del año tenía un as bajo la manga para su realismo: rodarla como si fuera una película de guerra

Cuando terminemos 2025 haciendo nuestras listas de la mejor televisión que hemos visto, sería raro que la primera temporada de 'The Pitt' se quedase fuera. La sucesora espiritual de 'Urgencias' no solo hace honor a su legado, sino que añade capas y un visceral nuevo formato que ha convencido incluso a los que no son muy forofos de las series médicas.

Esto es intencional. En una reciente conversación del médico y divulgador Doctor Mike con Noah Wyle, quien interpreta al doctor protagonista en la serie, Wyle ha revelado que la filosofía de Scott Gemmill, creador de la serie, fue tratar de hacer la serie médica más realista de la televisión, y para ello no querían dar nada por sentado en el género. Para conseguirlo se fueron a una inesperada referencia: la ficción bélica.

"Fue la contribución de Scott Gemmill. Desde el principio dijo: quiero hacer algo que reinvente el género que conocemos tan bien. Y trajo dos pilares. Uno es hacerlo en tiempo real. Construir una olla a presión que tiene lugar durante un turno completo, donde estás inmerso como estarías con una unidad de combate, o atrás en el coche de un escuadrón. Puedes girar la cabeza pero no puedes salir del coche, tienes que estar en el viaje."

En la conversación, el doctor afirma haberle llegado eso como profesional de la medicina y como espectador, y notado paralelismos entre 'The Pitt' y una película como 'Salvar al soldado Ryan'. Este enfoque no es azaroso, Wyle habla aquí también de que la serie se fraguó en gran medida como respuesta al covid, y con la intención de querer rendir un homenaje a los médicos que "lucharon en las trincheras".

Parte del proceso también necesitaba de despojarse del maquillaje habitual del género. El segundo pilar de Gemill que Wyle menciona es la ausencia de música: "no quiero que la serie diga que tienes que llorar porque oyes un violín", eso llevó a un diseño sonoro que se apoyó solo en los diálogos, los sonidos del hospital y quizás efectos acentuados como el corazón palpitando o la respiración. Se intentó que el proceso fuera igual de inmersivo para el reparto, en otra entrevista la actriz Taylor Dearden reveló que rodaron todo en orden cronológico, algo no muy habitual y que les ayudó a sumergirse en sus papeles.

