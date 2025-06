La estupenda película de Denzel Washington que está arrasando en Netflix: un espectacular thriller que ha destronado a 'Harta'

Denzel Washington no es un actor que haya repetido personaje demasiado. Sí que lo hizo en sus inicios con la televisiva 'Hospital', pero luego tuvimos que esperar hasta 2018 para el estreno de la primera secuela de uno de sus grandes éxitos. Tan buen fue su acogida que cinco años después nos llegó 'The Equalizer 3', una estupenda película de acción que ahora está arrasando en Netflix España

'The Equalizer 3' fue vendida en su momento como la aventura final de Robert McCall, uno de los mejores héroes de acción del cine contemporáneo. Sin embargo, el propio Washington anunció en noviembre de 2024 que va a hacer tanto una cuarta como una quinta entrega. Esperemos que no se demore demasiado, que ya tiene 70 años y no quiero que el interés de la saga se resienta por ello.

No obstante, 'The Equalizer 3' es ahora noticia por su gran funcionamiento en Netflix, pues llegó a su catálogo en España el pasado día 22 y alcanzó el número 1 de forma instantánea, destronando así a 'Harta', el último gran bombazo de la plataforma. Veremos cuánto más aguanta en lo más alta -no creo que llegue a tanto, pero es evidente que como muy tarde sucumbirá ante la llegada de 'La vieja guardia 2' el próximo 2 de julio-.

Este thriller de acción supuso además la reunión de Washington con Dakota Fanning, con quien ya había coincidido en 'El fuego de la venganza', una de las mejores películas de la carrera del actor. Es cierto que 'The Equalizer 3' no llega tan alto, pero sí es que un gran espectáculo de acción que tampoco habría pasado nada si realmente hubiese sido la carta de despedida de Robert McCall.

Por cierto, si no tenéis disponible Netflix, también encontraréis ahora mismo 'The Equalizer 3' en el catálogo de Tivify.

