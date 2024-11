El mejor héroe de acción actual junto a John Wick abandona por sorpresa su retiro: Denzel Washington acaba de anunciar que hará 'The Equalizer 4' y 'The Equalizer 5'

Todos habíamos asumido que 'The Equalizer 3' era la última entrega de la excelente saga de acción protagonizada por Denzel Washington. Hasta el propio actor anunció que era "un buen sitio para parar", pero todo ha cambiado de repente, ya que el ganador de dos Óscar acaba de anunciar la puesta en marcha tanto de 'The Equalizer 4' como de 'The Equalizer 5'. Dos por el precio de una.

"Quieren que vaya a por los malos"

El propio Washington ha desvelado a Esquire que "les dije que haría otra y vamos a hacer la cuatro y la cinco". Poco importa que Robert McCall se retirase al final de la tercera entrega, ya que siempre se puede buscar una nueva excusa para obligarle a volver a la acción. El actor ha explicado así su vuelta:

Más gente está contenta con eso: a la gente le encantan las películas de Equalizer. Pero me he dado cuenta de que las películas de Equalizer también son para mí, porque son para la gente. Quieren que vaya a por los malos. No podemos atraparlos, así que ve tú a por ellos'. Y yo digo: «¡Está bien, los atraparé! Espera aquí. Ahora vuelvo.

El actor ha sorprendido a todos con este anuncio durante la campaña promocional de 'Gladiator 2', cuyo estreno en Estados Unidos tendrá lugar este viernes 22 de noviembre. En España está arrasando en taquilla y todo apunta a que la película de Ridley Scott también va a triunfar en Hollywood.

Por desgracia, Washington no ha dado más detalles sobre qué contarán esas dos nuevas entregas de la saga o quiénes estarán implicados. Sí sorprendería mucho que Antoine Fuqua no se encargase de la dirección, ya que firmó las tres anteriores entregas, pero más allá de eso no hay nada claro. Bueno, el personaje de Dakota Fanning en la tercera entrega también podría volver, pero vete a saber cuáles son los planes...

Lo que también llama la atención es que el propio Washington anunció hace poco que pensaba retirarse en breve y cuáles eran los títulos que le faltaba por hacer. Entre ellos no había ni rastro de 'The Equalizer 4' y 'The Equalizer 5'...

