Dakota Johnson recuerda el momento en el que Sandra Bullock la recibió en el selecto club de los Razzie: "Me dio un ataque de pánico"

Parece que los fracasos también unen a las estrellas de Hollywood. O, al menos, eso es lo que acaba de ocurrir entre Dakota Johnson y Sandra Bullock, que forman parte del grupo de actores que han recibido un Premio Razzie alguna vez en la vida.

En una charla que compartieron en el podcast de Amy Poehler Good Hang, la actriz reveló que Sandra Bullock se puso en contacto con ella después de que la eligieran como Peor Actriz en los Razzies de este año por su papel en 'Madame Web'.

Unos días después de aclarar que no había tenido nada que ver con el fracaso de la película, Johnson recordó una anécdota divertida que vivió después con el mismo largometraje.

Bienvenida al club de los Razzie

Después de llevarse el premio, Dakota Johnson se acordó de que Bullock le escribió para darle la bienvenida oficial al "club de los Razzie".

Hace poco recibí una nota de voz de Sandra Bullock. No sé si lo sabes, pero gané el Razzie a Peor Actriz. Hay gente realmente buena que lo ha ganado... Y Sandra me dijo: ‘He oído que estás en el club de los Razzie, deberíamos tener un brunch al mes’. Bullock sabe bien de lo que habla: en 2010 fue premiada como Peor Actriz por 'Loca obsesión', solo unos días antes de llevarse el Oscar por 'The Blind Side (Un sueño imposible)'.

En el vídeo se puede ver cómo Johnson recuerda que fue incapaz de contener la emoción al recibir el mensaje:

Me dio un ataque de pánico porque ella es icónica para mí. ¡Es una estrella de cine!.

Además, la actriz explicó también por qué no se tomó en serio el Razzie ni las críticas a 'Madame Web', aceptando que "no tenemos control sobre el resultado de las cosas". Según ella, firmó "para una película que, al final del rodaje, tenía un guion completamente diferente al que me asignaron", intentando justificarse y desvincularse del fracaso estrepitoso que tuvo la producción.

'Madame Web' no tuvo éxito en taquilla (apenas recaudó 100 millones de dólares en la taquilla mundial), pero sí que tuvo cierto reconocimiento en los Razzie, donde se llevó varios premios, incluyendo también el de Peor Película y Peor Guion.

Es posible que 'Madame Web' solo haya dado de sí para regalarnos momentos divertidos tras las cámaras, pero parece que Johnson seguirá generando conversación este año. E incluso podrá compensar este pequeño tropiezo con 'Materialistas', el siguiente proyecto de su carrera y una película que no hace más que elevar las expectativas.

