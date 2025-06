Creo que el live action de 'Blancanieves' se ha cargado la mejor parte del original: la madrastra

Aunque se titula 'Blancanieves y los siete enanitos', la verdadera protagonista del cuento y la película de Disney siempre ha sido la Madrastra. No solo eclipsa a la princesa, sino que desde que apareció en pantalla en el largometraje de 1937, se configuró como una de las villanas más icónicas de la historia del cine. Por eso creo que se ha perdido una oportunidad fantástica al darle el papel a Gal Gadot en el live action (que por cierto ya se puede ver en Disney+).

La Madrastra de Blancanieves tiene tanto peso que era crucial mantener la misma esencia en el remake. Sin embargo, no solo no se ha intentado replicarlo, sino que la interpretación de Gal Gadot está lejísimos de transmitir el magnetismo y la oscuridad que cabría esperar, como mínimo, de una villana de estas características.

Y aunque no se le puede pedir todo a la actriz, lo cierto es que ha sido una decepción no encontrar en esta nueva versión ni rastro del personaje que tanto me fascinaba de pequeña. Porque lejos de parecer una amenaza para Blancanieves y de tener un proceso de transformación impactante, se queda en una caricatura que ni siquiera intimida un poquito.

Imágenes imborrables

Es posible que una de las imágenes que más han marcado la infancia de varias generaciones haya sido el proceso de transformación de la Madrastra de Blancanieves en una bruja con cuerpo de anciana. Se trata del primer gran largometraje de Disney y es realmente llamativo que, habiendo pasado tantos años, su remake sea más conservador. Especialmente teniendo en cuenta que el primero se estrenó en 1937.

Por aquel entonces, al estudio no le temblaba el pulso a la hora de explorar el lado más oscuro de los cuentos clásicos, y la Reina no solo encarna la maldad en estado puro sino que es el contraste perfecto de la inocencia y bondad de Blancanieves.

Solo hace falta recordar la escena en la que le da una patada a una copa lejos cerca de un esqueleto, que aparece brevemente como referencia en el remake, aunque sin un ápice de la fuerza visual que recordábamos.

Ni rastro de la oscuridad

Después de haber visto la versión de Gal Gadot, es imposible no caer en comparaciones que nos lleven a querer olvidarla. Porque la Madrastra original era capaz de imponer con solo aparecer en pantalla. Veíamos el poder que desprendía sin necesidad de grandes efectos visuales, solo a través de la presencia, la mirada y la voz del personaje.

Y de todo esto no queda ni rastro en lo que aporta Gadot, que parece una parodia de un buen recuerdo.

De hecho, el único destello que logra mantener el interés por el personaje es cuando este llega al momento de la transformación, en la que vemos a la Madrastra alejarse en una barca con un remo, evocando (al igual que en la película original) a Caronte cuando llega al infierno.

El resto del tiempo, en lugar de ser una villana, parece que la Reina Malvada está jugando a parecerlo, mezclando pociones de colores y deambulando por el castillo sin transmitir nada.

He echado de menos la frialdad calculadora con la que maquina su venganza y utiliza la manzana en contra de Blancanieves y, en general, lo retorcido que era el personaje. Y quizá este fallo sea la razón principal por la que gran parte del público no ha conectado con el live action. Porque si no funciona la Reina Malvada, es difícil que el resto de la película se mantenga en pie.

