'The Bear' acaba de regresar a Disney plus con su temporada 4 y una misión imposible: volver a ser la niña de los ojos de la crítica

La relación entre crítico (o público) y una serie recuerda bastante a esos enamoramientos veraniegos que muchas veces vivimos: al año siguiente, ya "no es lo mismo". Con 'The Bear' ha pasado algo similar. Tras dos veranos siendo la niña de los ojos de la crítica, muy merecidamente hay que decir, de repente en la temporada 3 se produzco un chasco. Ya no era lo mismo.

Ahora, fieles a esa cita veraniega (y sorprendentemente simultáneamente a su estreno en Estados Unidos), Disney+ estrena la temporada 4 de la dramedia culinaria protagonizada por Jeremy Allen White con cierta misión de quitarnos ese regusto amargo de la boca y volver a posicionarse entre lo favorito tanto de la crítica como del público que se metió de lleno en la propuesta.

Cuando llegó a nuestras vidas, 'The Bear' tuvo elementos de sobra para encandilarnos: una serie con mucho espíritu indie que aprovechaba al máximo su discreto presupuesto para meternos entre fogones y el día a día de esta bocatería con anhelos de ser algo más. Trabajaba muy bien los conflictos de los personajes, sus relaciones, rencillas y, de paso, se mostraba muy ambiciosa tanto en forma como en fondo.

Siguiendo con su temática sobre el trauma, el conflicto y cómo se encauzan nuestras propias frustraciones la temporada 2 confirmaba las grandes sensaciones dejadas por la primera. Sin ser exactamente mejor (ni a mi juicio peor), hacía crecer a sus personajes y les daba mucho más margen para profundizar en ellos.

Se rompió el amor

En la tercera temporada, se rompió el amor. No sabemos si de tanto usarlo o si por gustarse, quizás demasiado, a sí mismos. La temporada 3 apostaba por retratar lo rutinario en una entrega que podríamos describir como frustrante y anticlimática. Sigue bien hecha, sigue dando grandes momentos pero ya no hay ese gran tino por parte de su creador Christopher Storer y su socia Joanna Calo.

Así que, después de una temporada que produjo tanto desencanto, creo que muchos, como yo, tenían cierta esperanza de que se corrigiera el rumbo y 'The Bear' volviera a conquistarnos tanto como antes. Algo difícil —de hecho, la historia dice que salvo honrosas excepciones es difícil mantener el nivel de antaño—, pero no imposible.

Spoiler: no lo están consiguiendo. Por lo menos eso se deduce tanto de agregadores como RottenTomatoes, donde esta 4 puntúa peor que la 3 (77% vs 89%). Las críticas, de hecho (en breve podréis leer la nuestra), van en ese tono del "quién te ha visto y quién te ve" y el "mejora pero no mucho". La sensación general es, desde luego, de que ya han pasado su "prime" y ahora está haciendo lo que puede para seguir siendo interesante... pero no apasionante.

