Timothée Chalamet está totalmente desatado en el marketing de su nueva película. Los números muestran que está funcionando

El pasado febrero, Timothée Chalamet protagonizó titulares tras recibir el SAG Award al mejor actor por su discurso en el que admitía estar "en búsqueda de la grandeza". Por momentos, casi parecía que se lo había comido el personaje de Paul Atreides y sus delirios de poder. Algunos le tacharon de pretencioso y otros apoyaron su ambición, desde luego no muy desubicada para un actor que ya ha conseguido grandes cosas a su corta edad.

Ahora sabemos que probablemente es otro personaje el que se lo ha comido. En una entrevista reciente en el programa de Graham Norton, un más genuino Chalamet afirmaba que ese discurso venía motivado por la inercia de tener tan cercano el rodaje de 'Marty Supreme'. La nueva película del actor es ya para la crítica uno de sus mejores roles. El biopic enérgico de Josh Safdie va precisamente sobre un jugador de tenis de mesa obsesionado con la grandeza, y se ha convertido en la película más cara de la historia de A24.

Si no es por aquel discurso, o por su estimulante tráiler, puede que te hayas topado con 'Marty Supreme' de otra manera. En las últimas semanas, las redes se han llenado del Timothée Chalamet más desatado que hemos visto nunca. Lo de los SAG Awards casi parece contenido al lado de una campaña en la que como poco lo hemos visto vestido de naranja chillón junto con Kylie Jenner, pero que también ha tenido jugadas como ponerlo al frente de un bizarro concurso de talentos exhibiendo una personalidad histriónica.

En otro vídeo viral, veíamos al actor discutir en una llamada de Zoom con el equipo de A24 cómo debía ir el marketing de la película, lanzando ideas locas como pintar la torre Eiffel entera de naranja o poner su cara en cajas de cereales. En la última jugada, y quizás la más efectiva hasta el momento, Chalamet rescataba sus inicios de youtuber para lanzar un muy convincente videoclip de rap. Al mismo tiempo, en el vídeo colaboraba con el rapero británico EsDeeKid, metiéndose de cabeza en un chiste de internet que hasta ahora aseguraba que ambos eran la misma persona al estilo Bruce Wayne y Batman.

Capitalizar en su faceta casi-gen z está consiguiendo atraer a toda una generación hacia él. "Este tipo de vídeos debería ser una serie de televisión", decía un usuario en los comentarios de un montaje cómico de la llamada de Zoom. El vídeo original, de 18 minutos, está lleno de referencias específicas a comentarios de Timothée, incluido el de algunos espectadores confusos con si lo que están viendo es real o no. "En ningún momento sabía lo que iba a decir después", decía otro usuario.

No solo les está dando credibilidad en redes, el movimiento se ha empezado a transmitir a las salas. La cinta aún no se ha estrenado, pero ha roto récords en su preestreno estadounidense limitado, con ingresos estimados de 875.000 dólares tras pasar por solo seis cines, y que la ponen como el mejor preestreno de A24 y el número 15 en la historia, por detrás de películas como 'La La Land' y 'El rey león'. Que esto se traduzca en un próximo taquillazo por supuesto no está asegurado y depende de muchos factores, pero desde luego ya están moviendo un interés sin precedentes.

En Espinof | Timothée Chalamet está en su "búsqueda de la grandeza" como actor, pero no tiene intención de hacerlo en series de televisión

En Espinof | "Me jodieron los ojos". Timothée Chalamet quiere su Oscar, y rodando 'Marty Supreme' dejó claro que hará cualquier sacrificio para conseguirlo