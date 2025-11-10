Timothée Chalamet está en su "búsqueda de la grandeza" como actor, pero no tiene intención de hacerlo en series de televisión

Por mucho cachondeo que haya con Pedro Pascal y por muchos memes que se publiquen asegurando que está en prácticamente cualquier producción que se haya gestado durante los últimos dos años, hay que reconocer que Timothée Chalamet no se queda atrás. El neoyorquino ha experimentado una proyección brutal en su carrera desde que rascó su primera nominación al Oscar en 2018, y esto le ha hecho cambiar drásticamente a la hora de proyectar su imagen en la industria.

Grandeza, incluyendo la de la pantalla

Durante una entrevista en Vogue, Chalamet se ha abierto y ha explicado sin tapujos lo que a muchos otros colegas les cuesta admitir: perder dos premios de la Academia, uno por 'Call Me by Your Name' y otro por 'A Complete Unknown' no le ha hecho demasiada gracia. Casi tanta como escribir discursos de aceptación que se han terminado yendo a la papelera después del fiasco.

“Si hay cinco nominados en una gala y cuatro se van a casa sin ganar, ¿no crees que esos cuatro están luego en el restaurante diciendo: ‘Joder, no hemos ganado’?. He estado rodeado de actores muy generosos, sin ego, y quizá algunos de ellos piensen: ‘Bueno, ha estado bien’. Pero sé con certeza que muchos otros están pensando: ‘¡Mierda!’. La gente puede llamarme empollón, puede decir lo que le dé la puta gana. Pero el que está aquí haciéndolo de verdad soy yo”.

El actor, además, ha dejado clara su intención de seleccionar con extremo cuidado sus proyectos. De hecho, tal y como declaró cuando ganó el SAG —el premio del sindicato de actores— por su interpretación como Bob Dylan, se encuentra sumergido en una "búsqueda de la grandeza". La modestia no entra en sus planes, y tampoco el no generar reacciones entre el público, ya sean buenas o malas.

“No quieres arriesgarte a parecer demasiado categórico. Pero tampoco quiero mirar atrás a mi vida y a las cosas que he hecho y pensar: ‘Ay, qué modesto yo. Bueno, ved la peli si os apetece. Es lo que es’. No. En el peor de los casos, le caes mal a alguien. En el mejor, consigues que alguien se enganche y piense: ‘Eh, este tío realmente cree que esto merece la pena’”.

Curiosamente, dentro de esta persecución de la excelencia, que incluye rodar la tercera parte de 'Dune' bajo las órdenes de Denis Villeneuve y la preparación del drama deportivo 'High Side' con James Mangold, no está incluida la televisión. Y es que, cuando se le ha preguntado si repetiría en la pequeña pantalla después de su aparición en 'Homeland' en los inicios de su trayectoria, respondió con un simple, llano y contundente "no".

