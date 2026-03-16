El momento más político de los Oscar lo protagonizó Javier Bardem con su "no a la guerra y Palestina libre", y una ovación que dice mucho de Hollywood

En una ceremonia de los Oscar que intentó mantenerse dentro de los márgenes del espectáculo, hubo un momento que rompió con el guion y llevó la política al escenario. Fue cuando Javier Bardem subió a presentar el premio a la Mejor Película Internacional y decidió aprovechar el foco de la gala para lanzar un mensaje directo.

Antes de anunciar a los nominados, el actor declaró "No a la guerra y Palestina libre", unas palabras que provocaron una gran ovación del público presente en el teatro.El momento llega además en un contexto especialmente convulso, marcado por la reacción internacional a los recientes ataques militares estadounidenses contra Irán y por la larga intervención de Estados Unidos en Oriente Medio.

No hay que ignorar la realidad

No es la primera vez que el actor utiliza su visibilidad para hablar del genocidio en Gaza, pero en esta ocasión su intervención tuvo un eco especial, porque lo hizo en una gala que suele evitar posicionamientos tan directos -aunque la ovación que recibió fue notoria-. Y, más allá de que su postura genere debate, también hay una lectura evidente: Bardem ha sido uno de los pocos nombres de Hollywood que ha decidido pronunciarse con tanta claridad en un escenario tan mediático, algo necesario en una industria que a menudo opta por el silencio.

El actor ya había hablado abiertamente sobre el tema en la alfombra roja de los Emmy de esta temporada y fue una de las más de 100 celebridades que firmaron una carta abierta criticando al Festival de Cine de Berlín por su falta de posicionamiento sobre Gaza.

El actor también respaldó públicamente el compromiso de Film Workers For Palestine, que propone boicotear a compañías e instituciones cinematográficas israelíes vinculadas con el conflicto.

Más allá de sus declaraciones públicas, Bardem también ha apoyado proyectos relacionados con la causa palestina. Junto a Mark Ruffalo, se unió como productor ejecutivo a 'All That's Left Of You', de Cherien Dabis, un drama multigeneracional que sigue a una familia palestina a lo largo de varias décadas. Su implicación forma parte de un compromiso que mantiene desde hace años y que vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para la industria: hasta qué punto el cine y la industria están dispuestos a utilizar su visibilidad para hablar de política y derechos humanos.

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