Javier Bardem revoluciona los Emmy pidiendo sanciones y boicots contra Israel. "No puedo trabajar con alguien que justifica el genocidio palestino"

Ya sea con mayor o menor intensidad, las reivindicaciones políticas suelen estar a la orden del día en las ceremonias de entrega de premios cinematográficos y televisivos a lo largo y ancho del globo, y los Emmy 2025 no han sido una excepción a la norma. Lo que sí se antoja casi anómalo es que, salvo honrosas excepciones como la de Hannah Einbinder, los discursos hayan tenido mucha más fuerza durante el desfile de celebridades previo que en la gala en sí.

Bardem no defrauda

Como no podía ser menos, una de las voces que más ruido han hecho en el evento ha sido la de un Javier Bardem que acudió ataviado con una kufiya palestina al a alfombra roja, donde no dudó en reivindicar el fin del genocidio en Palestina aprovechando el altavoz de cada medio de comunicación o agencia que atendía. Esto incluyó a Variety, donde el actor, entre otras cosas, expresó lo siguiente:

"Aquí estoy hoy, denunciando el genocidio en Gaza. Me refiero a la IAGS, la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, que estudia a fondo los genocidios y ha declarado que esto es un genocidio. Por eso pedimos un bloqueo comercial y diplomático y también sanciones a Israel para detener el genocidio. Free Palestine".

Además, Bardem, que emitió unas palabras similares hablando con EFE, defendió la idea de no trabajar con compañías que mantengan relaciones comerciales con Israel. Cuando se le preguntó directamente por el asunto, fue claro cristalino:

"No puedo trabajar con alguien que justifica o apoya el genocidio. Es así de simple. No deberíamos poder hacer eso, en esta industria o en cualquier otra".

Esta cuestión llega después de que la semana previa a los Emmy, cerca de 4.000 profesionales de la industria cinematográfica y televisiva firmasen un manifiesto creado por Film Workers for Palestine en el que se compremetían a no trabajar con instituciones y compañías cinematográficas israelíes "implicadas en el genocidio y el apertheid contra el pueblo palestino". Un comunicado que tuvo respuesta en Paramount, desde donde condenaron el boicot a las compañías israelíes.

"En Paramount creemos en el poder de la narración para conectar e inspirar a las personas, promover el entendimiento mutuo y preservar los momentos, ideas y acontecimientos que dan forma al mundo que compartimos. Ésta es nuestra misión creativa. No estamos de acuerdo con los recientes esfuerzos por boicotear a los cineastas israelíes. Silenciar a artistas creativos individuales en función de su nacionalidad no promueve un mayor entendimiento ni contribuye a la causa de la paz. La industria global del entretenimiento debería animar a los artistas a contar sus historias y compartir sus ideas con el público de todo el mundo. Necesitamos más compromiso y comunicación, no menos".

El ganador del Oscar al mejor actor de reparto por 'No es país para viejos' también hizo alusión al mensaje de Paramount, subrayando una de las grandes falacias presentes en muchas discusiones en torno a este tema: estar en contra del genocidio no significa estar en contra de una nacionalidad.

"Quiero aclarar algo en base a la carta de Paramount. Film Workers for Palestine no señala a individuos por su identidad. Los objetivos son aquellas compañías e instituciones cinematográficas que son cómplices y que están blanqueando o justificando el genocidio y su régimen de apartheid. Apoyamos a quienes están ayudando y respaldando al pueblo oprimido".

Después de la intervención de Bardem en la alfombra roja, el "Go Birds, fuck ICE and free Palestine" de Hannah Einbinder sabe a poco.

