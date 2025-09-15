HOY SE HABLA DE
Todos los ganadores de los premios Emmy 2025. Hannah Einbinder gana su primer y merecidísimo premio mientras 'The Pitt' y 'Separación' se reparten los galardones en drama

Todos los ganadores de los premios Emmy 2025. Hannah Einbinder gana su primer y merecidísimo premio mientras 'The Pitt' y 'Separación' se reparten los galardones en drama

Las mejores series se han dado cita en la ceremonia de esta madrugada y estas son las ganadoras

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Rogen

Albertini

y

Randy Meeks

albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6621 publicaciones de Albertini
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
twitter
2727 publicaciones de Randy Meeks

La gran noche (madrugada española) de la televisión ya está aquí. Más de tres horas con innumerables presentadores, decenas de nominaciones y un buen puñado de estatuillas que se reparten desde el Peacock Theater. Sí, es la noche de la 77ª edición de los premios Emmy y estos son los ganadores.

La ceremonia, que se emite en Estados Unidos por CBS y Paramount+ y en España por Movistar Plus+, está presentada por el cómico Nate Bargatze quien, como es habitual, nos ha amenizado con un monólogo un poquito acelerado de más antes de meterse en faena e inaugurar la primera ristra de premios.

Índice de Contenidos (24)

De esta manera, el encargado de abrir el primero de los sobres ha sido Stephen Colbert, otorgando la estatuilla a Seth Rogen, seguido de Jennifer Coolidge, que ha otorgado el de mejor actriz de comedia, con el que Jean Smart se lleva su cuarto Emmy, acompañada poco después por Hannah Einbinder (¡ya era hora!). A partir de aquí, y con el duelo entre 'Separación' y 'The Pitt' por encima del resto (que está más o menos cantado), se inaugura un palmarés que puede ser absolutamente colosal. ¡Vamos a ello! [En construcción, claro].

La quiniela de los Emmy 2025. Quiénes ganarán (y quién quiero que gane) los premios más importantes de la televisión
En Espinof
La quiniela de los Emmy 2025. Quiénes ganarán (y quién quiero que gane) los premios más importantes de la televisión

Categorías de comedia

Mejor actriz de reparto

Mejor actor de reparto

  • Ike Barinholtz ('The Studio')
  • Colman Domingo ('Las cuatro estaciones')
  • Harrison Ford ('Terapia sin filtro')
  • Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')
  • Ebon Moss-Bachrach ('The Bear')
  • Michael Urie ('Terapia sin filtro')
  • Bowen Yang ('Saturday Night Live')

Mejor actriz principal

  • Uzo Aduba ('La residencia')
  • Kristen Bell ('Nadie quiere esto')
  • Quinta Brunson ('Colegio Abbott')
  • Ayo Edebiri ('The Bear')
  • Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor principal

Mejor serie de comedia

  • 'Colegio Abbott'
  • 'The Bear'
  • 'Hacks'
  • 'Nadie quiere esto'
  • 'Solo asesinatos en el edificio'
  • 'Terapia sin filtro'
  • 'The Studio'
  • 'Lo que hacemos en las sombras'
Premios Emmy 2025, dónde ver 'The Pitt', 'Hacks', 'The Studio' y todas las series nominadas a los premios de la Academia de Televisión
En Espinof
Premios Emmy 2025, dónde ver 'The Pitt', 'Hacks', 'The Studio' y todas las series nominadas a los premios de la Academia de Televisión

Categorías de drama

Mejor actriz de reparto

  • Patricia Arquette  ('Separación')
  • Carrie Coon ('The White Lotus')
  • Katherine LaNasa ('The Pitt')
  • Julianne Nicholson ('Paradise')
  • Parker Posey ('The White Lotus')
  • Natasha Rothwell ('The White Lotus')
  • Aimee Lou Wood ('The White Lotus')

Mejor actor de reparto

  • Zach Cherry ('Separación')
  • Walton Goggins ('The White Lotus')
  • Jason Isaacs ('The White Lotus')
  • James Marsden ('Paradise')
  • Sam Rockwell ('The White Lotus')
  • Tramell Tillman ('Separación')
  • John Turturro ('Separación')

Mejor actriz principal

  • Kathy Bates ('Matlock')
  • Sharon Horgan ('Hermanas hasta la muerte')
  • Britt Lower ('Separación')
  • Bella Ramsey ('The Last of Us')
  • Keri Russell ('La diplomática')

Mejor actor principal

  • Sterling K. Brown ('Paradise')
  • Gary Oldman ('Slow Horses')
  • Pedro Pascal ('The Last of Us')
  • Adam Scott ('Separación')
  • Noah Wyle ('The Pitt')

Mejor serie dramática

  • 'Andor'
  • 'La diplomática'
  • 'The Last of Us'
  • 'Paradise'
  • 'The Pitt'
  • 'Separación'
  • 'Slow Horses'
  • 'The White Lotus'
6 olvidos imperdonables y grandes sorpresas de las nominaciones a los Premios Emmy 2025
En Espinof
6 olvidos imperdonables y grandes sorpresas de las nominaciones a los Premios Emmy 2025

Series limitadas y películas

Mejor actriz de reparto

  • Erin Doherty ('Adolescencia')
  • Ruth Negga ('Presunto inocente')
  • Deirdre O'Connell ('El Pingüino')
  • Chloë Sevigny ('Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez')
  • Jenny Slate ('Dying for Sex')
  • Christine Tremarco ('Adolescencia')

Mejor actor de reparto

  • Javier Bardem ('Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez')
  • Bill Camp ('Presunto inocente')
  • Owen Cooper ('Adolescencia')
  • Rob Delaney ('Dying for Sex')
  • Peter Sarsgaard ('Presunto inocente')
  • Ashley Walters ('Adolescencia')

Mejor actriz principal

  • Cate Blanchett ('Disclaimer')
  • Meghann Fahy ('Sirenas')
  • Megan Fye ('The White Lotus')
  • Rashida Jones ('Black Mirror')
  • Cristin Millioti ('El Pingüino')
  • Michelle Williams ('Dying for Sex')

Mejor actor principal

  • Colin Farrell ('El Pingüino')
  • Stephen Graham ('Adolescencia')
  • Jake Gyllenhaal ('Presunto inocente')
  • Tyree Henry ('Ladrones de drogas')
  • Cooper Koch (‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez')

Mejor serie limitada

  • 'Adolescencia'
  • 'Black Mirror'
  • 'Dying for Sex'
  • ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’
  • 'El Pingüino'
La primera ceremonia de los Emmy se celebró en mitad de una cena y solo dio 6 premios, uno de ellos... al creador de la propia estatuilla
En Espinof
La primera ceremonia de los Emmy se celebró en mitad de una cena y solo dio 6 premios, uno de ellos... al creador de la propia estatuilla

Categorías de Variedades

Mejor guion para un programa de variedades

  • The Daily Show
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • Saturday Night Live

Mejor reality de competición

  • 'The Traitors'
  • 'RuPaul’s Drag Race'
  • 'The Amazing Race'
  • 'Survivor'
  • 'Top Chef'

Mejor talk show

  • 'The Daily Show'
  • 'Jimmy Kimmel Live'
  • 'The Late Show With Stephen Colbert'

Mejor especial de variedades en directo

  • 'The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar'
  • 'Beyoncé Bowl'
  • 'The Oscars'
  • 'SNL50: The Anniversary Special'
  • 'SNL50: The Homecoming Concert'

Mejor programa de variedades con guion

  • 'Last Week Tonight With John Oliver'
  • 'Saturday Night Live'

Esta lista se irá actualizando según vayan anunciándose los premiados

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios