Premios Emmy 2025, dónde ver 'The Pitt', 'Hacks', 'The Studio' y todas las series nominadas a los premios de la Academia de Televisión

Recién anunciadas las nominaciones a los Premios Emmy, empieza la cuenta atrás para conocer a los ganadores y los espectadores que aún no lo hayan hecho, tienen dos meses para ponerse al día con algunas de los series más aclamadas del año.

Este año, la Academia ha reconocido a títulos como 'The Pitt', 'The Studio' y 'Adolescencia' y también le ha devuelto el protagonismo a 'Separación'. Además, HBO Max y Netflix seguirán compitiendo codo con codo con 'El Pingüino', 'The White Lotus', 'Black Mirror' y 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Para no perderte ni uno solo de los títulos nominados, a continuación te dejamos una lista en la que puedes comprobar dónde verlos en streaming.

'Adolescencia'

La serie británica creada por Stephen Graham y Philip Barantini ha sido nominada a 13 premios Emmy, incluyendo el de Mejor Miniserie y se inspiró en el aumento real de la violencia juvenil que se está produciendo en Reino Unido. La historia sigue a Jamie, un adolescente acusado de asesinato y no solo está brillantemente dirigida (con unos planos secuencia que han sido muy comentados), sino que además, la serie destaca por su manera de manejar la tensión y por las interpretaciones de Owen Cooper, en el papel de Jamie, y del propio Graham, que interpreta a su padre.

Crítica de 'Adolescencia' en Espinof | Disponible en Netflix

'Andor'

La segunda y última temporada de 'Andor' la ha consolidado como una de las mejores series de Star Wars (si no la mejor), con hasta 14 nominaciones. Si la primera tanda ya sobresalía, esta segunda se puede equiparar por su narrativa política madura, sus personajes profundamente humanos y por un enfoque dramático que prioriza el contenido y la emoción sobre los efectos o la nostalgia del universo galáctico. Todo en el regreso funciona a la perfección, desde la brutal toma de Ghorman a unas escenas de gran tensión emocional y conflicto ideológico. Y todas se construyen con mucha precisión.

Crítica de la temporada 2 de 'Andor' en Espinof | Disponible en Disney+

'The Bear'

La serie sigue consolidando su estatus como fenómeno televisivo. Después de batir el récord de nominaciones con su temporada 2, la serie sigue teniendo peso en la temporada de premios, con múltiples aspiraciones, incluyendo la de Mejor serie de comedia. Además, la serie mantiene presencia en las principales categorías de actuación gracias a las nominaciones de Jeremy Allen White, Ebon Moss‑Bachrach y Liza Colón‑Zayas.

Crítica de la temporada 3 de 'The Bear' en Espinof | Disponible en Disney+

'Black Mirror'

La sexta temporada de la serie ha supuesto un regreso con mucha fuerza y ha llevado a la distopía a ser nominada a 10 Premios Emmy, incluidas las categorías de Mejor Serie Limitada o de Antología, Guion y Actriz Principal (Rashida Jones). Pese a su carácter irregular, la temporada destaca por profundizar en la emoción y las relaciones personales en un mundo cada vez más tecnológico y alienante. Y su candidatura reafirma la relevancia de la serie en el panorama televisivo contemporáneo y consolida su estatus.

Crítica de la temporada 6 de 'Black Mirror' en Espinof | Disponible en Netflix

'Las cuatro estaciones'

La serie de Netflix creada y protagonizada por Tina Fey junto a Steve Carell adapta con cariño la película original de Alan Alda de 1981 y, en sus ocho episodios, sigue a tres parejas durante sus cuatro escapadas de vacaciones. Habla de crisis matrimoniales, dilemas generacionales y la importancia de la amistad, con un tono más cálido y humano que otros proyectos previos de Fey.

Crítica de 'Las cuatro estaciones' en Espinof | Disponible en Netflix

'Dying for Sex'

Basada en una historia real, la serie sigue a dos amigas que, tras el diagnóstico terminal de una de ellas, deciden embarcarse en una travesía emocional, sexual y profundamente honesta. Su tono es irreverente pero conmovedor, evitando recrearse en el drama y apostando por la amistad como fuerza vital. Su enfoque humano y terapéutico la convierte en una propuesta valiente y necesaria, transformando el dolor a través del humor y la sororidad.

Crítica de 'Dying for Sex' en Espinof | Disponible en Disney+

'Hacks'

Protagonizada por Jean Smart, que interpreta a una cómica veterana que, para reinventarse, debe trabajar con una joven guionista (Hannah Einbinder), 'Hacks' es una de las series más populares que hay actualmente sobre el mundo del entretenimiento. Con un reparto brillante y una química sobresaliente entre sus protagonistas, nos ofrece un divertido choque generacional cargado de ingenio, sarcasmo y momentos para el recuerdo. Este año, su cuarta entrega ha sido nominada a siete premios Emmy.

Disponible en HBO Max

'Hermanas hasta la muerte'

La serie sigue a Grace Williams (Anne-Marie Duff) y sus cuatro hermanas, que acaban siendo el foco de una investigación tras la inesperada muerte del marido de Grace. Transcurre en dos líneas temporales, y la serie alterna entre el meticuloso plan de asesinato de las hermanas y las consecuencias que hubo después. Es una comedia negra que combina una narrativa compleja y matizada con un enfoque brillante en los personajes, explorando con ingenio temas como la sororidad, el trauma y la búsqueda de justicia. Cuenta con tres nominaciones al Emmy por su segunda temporada.

Disponible en Apple TV+

'Ladrones de drogas'

Basada en la novela homónima de Dennis Tafoya, la serie sigue a Ray (Brian Tyree Henry) y Manny (Wagner Moura), dos amigos que, tras hacerse pasar por agentes de la DEA, se ven arrastrados a un espiral de violencia. Con un elenco que incluye a Marin Ireland y Kate Mulgrew, esta trepidante adaptación combina tensión, acción y drama con una narrativa muy intensa. Además, cuenta con la producción ejecutiva de Ridley Scott, que también dirige el primer episodio.

Disponible en Apple TV+

'The Last of Us'

La serie basada en el videojuego del mismo nombre ha vuelto con toda la intensidad que cabría esperar, mucha acción, drama y también interpretaciones soberbias. Ingredientes que han consolidado a la serie como una de las mejores adaptaciones de un videojuego que se han hecho. Mantiene todas las virtudes de su primera entrega y en conjunto funciona de forma brillante. Los últimos episodios han acumulado hasta 16 nominaciones en los Emmy.

Crítica de la temporada 2 de 'The Last of Us' en Espinof | Disponible en HBO Max

'Lo que hacemos en las sombras'

Inspirada en la infravalorada película de vampiros del mismo nombre, la serie creada por Jemaine Clement con la ayuda de Taika Waititi adapta el universo con un reparto que derrocha química. Presentada en formato de falso documental, la historia sigue a un grupo de vampiros que viven juntos en Staten Island y que lidian torpemente con su misión de conquistar Nueva York. Es una serie divertida, emotiva y muy ingeniosa, y está repleta de momentos brillantes.

Disponible en HBO Max, Disney+ y Movistar Plus+

'Matlock'

Esta nueva versión (que aspira a cuatro premios Emmy) protagonizada por Kathy Bates como Madeline “Matty” Matlock reinventa el clásico drama legal de los años 80, combinando casos semanales que enganchan al espectador con una trama más profunda y emocional, centrada en la búsqueda de justicia y verdad por parte de Matty. Además, la serie mantiene el espíritu del original, actualizando sus temáticas para reflejar problemas contemporáneos y ofrecernos personajes más complejos y realistas.

Crítica de 'Matlock' en Espinof | Disponible en Movistar Plus+

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'

Tras el éxito de 'Dahmer', la serie antológica basada en crímenes reales de Ryan Murphy e Ian Brennan regreó con 'La historia de Lyle y Erik Menéndez', que explora el impactante caso de los hermanos Menéndez, condenados en 1996 por asesinar a sus padres. Mientras la fiscalía sostuvo que actuaron por ambición, los hermanos afirmaron (y siguen manteniendo) que lo hicieron tras años de abusos físicos, emocionales y sexuales. Es uno de los juicios más mediáticos de los años 90 y la serie trae de vuelta el debate sobre la culpa y trauma. Parte con hasta cuatro nominaciones al Emmy.

Disponible en Netflix

'Nadie quiere esto'

La comedia romántica de Netflix protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody ha sido una de las sorpresas del año y está nominada a tres Emmys (Mejor comedia, Mejor Actriz y Mejor Actor protagonista). Creada por Erin Foster, la serie ha sido elogiada por su química irresistible y su tono sincero y narra la peculiar historia de una podcaster agnóstica que se enamora de un rabino, superando los prejuicios religiosos con un guion inteligente y emotivo.

Crítica de 'Nadie quiere esto' en Espinof | Disponible en Netflix

'Paradise'

Uno de los thrillers más fascinantes del último año ha sido 'Paradise', que nos cautivó con su tensión contenida y una gran ejecución. Gracias a su ritmo meticuloso, sus interpretaciones y una narrativa que hace que el conflicto escale con mucho pulso, la producción mantiene al espectador al borde del asiento hasta el último segundo. Ha sido nominada a cuatro Emmys, incluido el de Mejor Serie de Drama.

Crítica de 'Paradise' en Espinof | Disponible en Disney+

'El Pingüino'

En un panorama saturado de secuelas y spin-offs, 'El Pingüino' ha logrado destacar como una de las adaptaciones más ambiciosas del universo de 'The Batman'. Este thriller criminal, oscuro y despiadado, no solo profundiza en los rincones más sórdidos de Gotham, sino que también se erige como una historia de origen rica en matices, donde la ambición, la corrupción y el trauma se entrelazan con un potente estudio de personajes.

Crítica de 'El Pingüino' en Espinof | Disponible en HBO Max

'The Pitt'

Con hasta ocho nominaciones, 'The Pitt' es una serie profundamente absorbente y emocionalmente impactante. Es un intenso drama médico que combina el lado emocional de 'Urgencias' con la narrativa en tiempo real de '24', creando una experiencia inmersiva y agotadora. Creada por R. Scott Gemmill (guionista de 'Urgencias') y protagonizada por Noah Wyle, también veterano de esa serie, la ficción sigue a un equipo de sanitarios durante un turno de 15 horas, en el que cada minuto cuenta.

Crítica de 'The Pitt' en Espinof | Disponible en HBO Max

'Presunto inocente'

El thriller protagonizado por Jake Gyllenhaal creado por David E. Kelley ('Big Little Lies') adapta la novela de Scott Turow y sigue a un fiscal, Rusty Sabich, que se convierte en sospechoso del asesinato de su compañera y examante. Cuenta con un elenco de alto nivel y un guion cargado de tensión, y su calidad llevó a la serie a convertirse rápidamente en uno de los 10 títulos más vistos de Apple TV+. Está nominada a cuatro premios Emmy.

Disponible en Apple TV+

'La residencia'

Con una mezcla de sátira política, misterio y un toque de humor excéntrico, 'La residencia' parte con una nominación y es una serie que no se debería pasar por alto (aunque es mejor que no le cojas mucho cariño si la empiezas ahora, porque fue cancelada recientemente). Con un reparto estelar encabezado por Uzo Aduba y Giancarlo Esposito, se sumerge en el mundo privado y caótico de la Casa Blanca, combinando una trama de asesinato con personajes vibrantes y situaciones imprevisibles.

Disponible en Netflix

'Separación'

Es impredecible y francamente extraña, pero cada detalle tiene un propósito, e incluso en las escenas tranquilas, 'Separación' es capaz de generar una intensidad que nos ha vuelto a mantener fascinados en su segunda temporada (que opta a 13 Emmys). La historia de Mark Scout (Adam Scott), que se sometió a una operación para dividir su cerebro en dos partes, una para el trabajo y otra para su vida personal, se retomó en la segunda temporada, que nos dejó un final que superó al de la primera y que estuvo igual de cargado de suspense.

Crítica de la temporada 2 de 'Separación' en Espinof | Disponible en Apple TV+

'Sirenas'

Antes de lanzarse al universo DC con 'Supergirl', Milly Alcock estrenó la miniserie 'Sirenas', una ficción creada por Molly Smith Metzler ('La asistenta'). En ella seguimos a Devon (Meghann Fahy), que busca a su hermana desaparecida en una isla privada y acaba descubriendo que está bajo la influencia de una líder de una secta a la que interpreta Julianne Moore. Lo más destacado es su mezcla de misterio, humor y su crítica social, y también la interpretación de Fahy, que ha sido una de las dos nominaciones al galardón.

Crítica de 'Sirenas' en Espinof | Disponible en Netflix

'Slow Horses'

Este thriller británico de espías que acumula cuatro nominaciones sigue a un grupo de agentes del MI5 que, por lo que sea, acaban trabajando como burócratas en un deprimente departamento al que llaman Slough House, que está supervisado por el irritable exagente Jackson Lamb (Gary Oldman). Cuando uno de los nuevos reclutas descubre una amenaza de gran calibre, los protagonistas se embarcan en diferentes misiones. Es una serie que deja a un lado los artilugios de última generación y los trucos ingeniosos que definen la mayoría de las historias de espionaje; y también tiene diálogos muy ingeniosos, un ritmo ágil, una trama de alta tensión y un sentido del humor muy afilado.

Disponible en Apple TV+

'Solo asesinatos en el edificio'

Cualquier colaboración entre Steve Martin y Martin Short significa que habrá un resultado interesante y muy divertido. Su último gran éxito ha sido 'Solo Asesinatos en el Edificio', junto a Selena Gomez, donde resuelven asesinatos en un edificio icónico de Nueva York. La serie tiene un estilo muy propio y aprovecha para reunir a grandes celebridades como Meryl Streep, Melissa McCarthy o Paul Rudd y no nos cansamos de verla. Tampoco los miembros de la Academia, que la han nominado en dos categorías.

Crítica de la temporada 4 de 'Solo asesinatos en el edificio' en Espinof | Disponible en Disney+

'Somebody Somewhere'

Sam (Bridget Everett) es una mujer que, tras la muerte de su hermana, regresa a su ciudad natal en Kansas y se enfrenta al duelo, la búsqueda de identidad y el deseo de pertenencia. En ese proceso, encuentra consuelo y sentido en una comunidad de inadaptados a la que también pertenece su entrañable amigo Joel (Jeff Hiller, nominado por su interpretación en la tercera entrega). Con una interpretación conmovedora de Everett (en una historia parcialmente inspirada en su vida), la serie ofrece una mezcla de humor y melancolía, sostenida por un guion inteligente y sensible que celebra los pequeños momentos.

Crítica de la temporada 3 de 'Somebody Somewhere' en Espinof | Disponible en HBO Max

'The Studio'

Una de las incorporaciones más destacadas de Apple TV+ en el último año ha sido esta comedia que nos presenta a Matt Remick (Seth Rogen), un ejecutivo de un reconocido estudio de Hollywood empeñado en recuperar la grandeza del cine de antaño. Rodeado de directivos obsesionados con las ganancias rápidas y en medio de una industria en plena transformación, Matt y su equipo luchan por mantenerse a flote. Con ingenio, sátira y un guion afilado, esta comedia ha cosechado hasta 13 nominaciones.

Crítica de 'The Studio' en Espinof | Disponible en Apple TV+

'Terapia sin filtro'

La serie (que ha sido nominada a cinco premios Emmy) cuenta la historia de Jimmy (Jason Segel), un terapeuta que, tras la muerte de su esposa, comienza a aplicar métodos poco ortodoxos con sus pacientes mientras lidia con su propio duelo. En medio de su proceso de sanación, Jimmy acaba compartiendo casa con uno de sus clientes y se apoya en un entrañable grupo de amigos, entre ellos colegas y vecinos. Aunque la serie aborda momentos serios y profundamente emotivos, su tono general es cálido y reconfortante, lo que la convierte en una comedia dramática ideal para quienes buscan una historia que emociona y que también hace sonreír.

Disponible en Apple TV+

'The White Lotus'

La brillante sátira de Mike White (que cuenta con 11 nominaciones al Emmy por su temporada 3) examina con humor negro y un toque de misterio el lado más absurdo del privilegio y la riqueza a través de una serie antológica ambientada en lujosos resorts de Hawái, Sicilia y Tailandia. En cada temporada, un grupo de turistas adinerados es atendido por un personal que debe lidiar con sus caprichos, mientras una muerte misteriosa marca el inicio de una semana de tensiones, hipocresía y muchos secretos. Con un estilo agudo y provocador, la serie expone cómo el lujo no necesariamente oculta el vacío existencial ni mejora la calidad humana, retratando a personajes que, pese a tenerlo todo, viven desconectados, insatisfechos o que directamente son miserables.

Crítica de la temporada 3 de 'The White Lotus' en Espinof | Disponible en HBO Max

En Espinof | El puñetazo sobre la mesa de Apple TV+ en las nominaciones a los Emmy. De la hegemonía de 'Separación' al histórico récord igualado por 'The Studio'

En Espinof | 6 olvidos imperdonables y grandes sorpresas de las nominaciones a los Premios Emmy 2025