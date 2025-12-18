La mejor película de Steven Spielberg de los últimos 30 años regresa con su versión definitiva. Una aventura extraordinaria que ahora presenta su codiciado steelbook

Steven Spielberg es uno de los directores más importantes de la historia de Hollywood. En su filmografía hay varias joyas indiscutibles del séptimo arte y personalmente creo que en lo que llevamos de siglo XXI hay una película que brilla por encima de todas las demás, la extraordinaria 'Atrápame si puedes'.

Basada en la peculiar historia real de Frank Abagnale Jr., 'Atrápame si puedes' es una mezcla de biopic, thriller, comedia, drama y cine de aventuras construida alrededor de la persecución que el personaje interpretado por Tom Hanks lleva a cabo hacia el protagonista encarnado por Leonardo DiCaprio. Una auténtica joya que en su momento triunfó en taquilla con unos ingresos mundiales de 352 millones de dólares, aunque luego en los Óscar fue dejada de lado, logrando apenas dos nominaciones.

'Atrápame si puedes' vuelve a ser ahora noticia porque al fin se ha puesto a la venta su edición en UHD en formato físico. Paramount ha aprovechado la ocasión para lanzar tanto una edición sencilla por 26,99 euros como una versión limitada en caja metálica por 32,99 euros que vamos a repasar a continuación.

El steelbook

Un diseño muy colorido e inspirado en la genial secuencia de créditos inicial que Kuntzel + Deygas realizaron inspirándose en el estilo del legendario Saul Bass. A ello se le han sumado una imagen de los dos protagonistas que ya fue la que se utilizó en su momento para el cartel original y el resultado es de lo más vistoso.

Como puede apreciarse, todas las partes exteriores del steelbook están muy cuidadas. De hecho, la única pega es que se trata exactamente del mismo diseño de la edición en caja metálica lanzada puesta a la venta hace 20 años. Eso sí, entonces solamente se incluía la película en blu-ray.

Para la parte interior se ha aplicado el mismo criterio que para la exterior y el resultado es inapelable.

El diseño de los discos sí que resulta algo soso, pero al menos en el UHD se juega un poco con la forma de presentar el título. No es mucho, pero algo es.

Los contenidos adicionales

El gran problema de esta edición es la falta de extras, consecuencia directa de que en su momento no se incluyeran en la edición española en blu-ray. El problema es que no se han incluido ahora en el UHD y al no hacerse una nueva autoría del blu-ray -por ejemplo, el británico sí que mantiene los extras-, hemos perdido todo. Así que si llegaste a comprarla en su momento en dvd, no te deshagas del mismo, pues ahí sí que los tendréis. Tampoco es que ninguno de los documentales incluidos fuese imprescindible, pero es incomprensible tener que quedarnos sin ellos.

En resumidas cuentas

Esta edición en caja metálica es una muy buena presentación para una de las películas realmente imprescindibles de la filmografía. Visualmente hay una mejora clara, especialmente en la intensidad de los colores, pero no es tan significativa como en otros saltos del blu-ray al 4K. Con todo, la falta de extras es lo más molesto, pero como aún mantengo el dvd, eso para mí no es tan grave. Con todo, una compra recomendable.

