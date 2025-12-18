Por fin buenas noticias para las salas de cine: crece de forma notable la asistencia de espectadores de la Generación Z

Vivimos en una época marcada por las malas noticias para las salas de cine, hasta el punto de que algunos empiezan a pensar que su desaparición es poco menos que inevitable a medio plazo. Yo espero que eso jamás suceda y ahora además tenemos buenas noticias que invitan a pensar en un posible cambio de tendencia: los espectadores de la Generación Z están yendo más a los cines.

Un estudio de Cinema United, la mayor organización de exhibición del mundo - con más de 31.000 salas de cine en Estados Unidos y más de 30.000 salas en otros 80 países-, ha anunciado que la asistencia a salas de la Generación Z ha crecido en 2025 un 25% con respecto al año anterior.

Luces y sombras

Se trata de un crecimiento bastante fuerte en el que han jugado un papel esencial títulos como 'Una película de Minecraft', 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' o la reciente 'Five Nights at Freddy's 2'. Eso deja claro que si haces películas centradas en conectar con la Generación Z, esos espectadores responden.

A eso hay que sumarle que además van más al cine. En concreto, los espectadores de la Generación Z han ido a una media de 6,1 películas este año, mientras que en 2024 esa cifra se había quedado en 4,9. De hecho, el 41% de este grupo de espectadores fueron a ver más de 6 estrenos en pantalla grande, mientras que el año anterior solamente representaban un 31%.

Obviamente, las salas de cine necesitan más que esto para empezar a dejar ese estado de crisis casi perpetua en el que llevan desde el inicio de la pandemia. Porque siguen llegando grandes bombazos como la reciente 'Zootrópolis 2', pero también es demasiado habitual que superproducciones se estrellen en taquilla, poniendo en duda la viabilidad de hacer ese tipo de largometrajes.

Michael O’Leary, presidente y CEO de Cinema United, asegura que “la taquilla del fin de semana es importante, pero una medida más precisa es analizar la industria anualmente y considerar otros factores del mercado para obtener una visión más completa de su fortaleza. 2025 es un ejemplo perfecto de un año en el que una taquilla irregular amenaza con eclipsar otras variables que auguran un futuro brillante para el cine en la gran pantalla".

Por cierto, desde Cinema United se han opuesto en rotundo a que Netflix vaya a comprar Warner, pues O'Leary asegura que "representa una amenaza sin precedentes para el negocio global de exhibición. El impacto negativo de esta adquisición afectará a cines, desde los circuitos más grandes hasta las salas independientes de una sola pantalla en pequeñas localidades de Estados Unidos y de todo el mundo".

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025