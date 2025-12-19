RTVE ya ha encontrado quien presente el fin de año, pero nadie se esperaba al "trío Campanada" como los sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

TVE se las prometía muy felices con los sustitutos de David Broncano y Lalachus en las Campanadas. Gusten más o menos, es innegable que Andreu Buenafuente y Silvia Abril, más allá del griterío y la exageración performativa en redes sociales, caen bien. Sin embargo, el ataque de estrés del presentador de 'Nadie sabe nada', que se ha tomado un descanso más que merecido por prescripción médica, les dejó sin margen de reacción. Ahora, a tan solo 13 días del 31 de diciembre, por fin han anunciado quién presentará la noche más vista del año, y nos ha dejado a muchos rascándonos la cabeza sin entender si es un movimiento genial o un desastre.

Era una Nochevieja tonta y caliente

Serán tres los presentadores aquel día, un trío musical que ha hecho las delicias de varias generaciones pero sobre todo está ampliamente ligado a los millennials. De un lado, Chenoa, que viene de presentar 'Operación Triunfo'. De otro, los Estopa, que, conscientes de que caen muy bien, nunca se han visto en una de estas: el debut como presentadores, directamente en la emisión con más espectadores del año. Ahí es nada.

En las primeras declaraciones dadas desde la misma Puerta del Sol en el Telediario 2 de La 1, David Muñoz (el cantante, no el cocinero), con un evidente nerviosismo y falta de química, ha afirmado "Es la cosa más importante que me han dicho en mi vida, esto lo hemos vivido siempre desde que tengo un año en casa". Sin embargo, el vídeo más gracioso lo han subido las redes de RTVE después, donde Jose Muñoz define al equipo como "el trío Campanada" y Chenoa y David hablan sobre si son los cuartos o los tercios, a lo que la cantante afirma "Va a salir muy bien".

Ahora empieza la nueva campaña de marketing del ente público para tratar de plantar cara, igual que lo hicieron el año pasado, a los clásicos Alberto Chicote y Cristina Pedroche de Antena 3, este año junto a Santiago Segura. En Telecinco, por su parte, han tirado la toalla de la audiencia y los encargados serán Sandra Barneda y Xuso Jones. En fin, esperamos a Andreu y Silvia en 2026. ¡No nos pueden dejar con la uva en los labios!

