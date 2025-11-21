Andreu Buenafuente frena en seco toda su actividad laboral por prescripción médica a un mes de las Campanadas

Andreu Buenafuente lleva siendo una presencia fija en la cultura pop española desde el estreno de, precisamente, 'Buenafuente', hace 20 años, en Antena 3. Por aquel entonces ya era toda una estrella en Cataluña gracias a 'La cosa nostra' y 'Una altra cosa', y ahora, a sus 60 años, no hay prácticamente nadie que no le reconozca: ha ganado un Ondas, el Premio Nacional de Televisión, presentado la Gala de los Goya e incluso ya prepara las Campanadas de este año. Y tras tanta tralla, el cuerpo le ha pedido que pare un ratito.

Nadie descansa nada

Buenafuente está preparando al mismo tiempo la temporada 13 de 'Nadie sabe nada' junto a Berto Romero, 'Futuro imperfecto' (que ha superado a 'Gran Hermano' sin despeinarse cada jueves), las Campanadas con Silvia Abril, la gira 'The Chicken' y la obra de teatro 'El tenoriu', además de co-dirigir El Terrat y ser la cara visible de la empresa Samanté. Un culo inquieto de manual que ya en los últimos programas de la radio se quejaba de falta de tiempo libre. Y claro: ha tenido que pasar.

En un escueto comunicado de El Terrat se ha comunicado que "por motivos de exceso de carga de laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse". El propio Buenafuente añade "Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño".

De momento, TVE ha parado de inmediato la producción de 'Futuro imperfecto' (cuyo último programa, emitido ayer, superó el 14,3% de share con más de un millón de espectadores) y deja las Campanadas en el aire, a pesar de que en el ente público ya han anunciado que el parón no afectará a esa noche. Cuídate, Andreu, que solo tenemos uno como tú.

En Espinof | Quién es quién en los programas de late night de la tele americana

En Espinof | Las mejores series de 2025