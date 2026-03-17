Los productores de los Premios Óscar admiten que metieron la pata en el 'In Memoriam'. Y no fue su único error de la gala: "No sé cuál es la solución"

Aunque hubo críticas después que la tacharon de conservadora, creo, con honestidad, que la gala de los Óscar de este pasado lunes fue la mejor de la década y una de las mejores de su historia. Conan O'Brien se atrevió con todo, el público entró al trapo y el humor más salvaje y absurdo se mezcló con la reivindicación, demostrando que la comedia es la única clave para que todo fluya. Sin embargo, hubo dos problemas que marcaron el transcurso de la ceremonia: por un lado, la falta de algunas personas recientemente fallecidas en el In Memoriam. Por otro, el corte en seco de los discursos a los ganadores por 'Golden', de 'Las Guerreras K-Pop'. Y sí, la Academia sabe que ha metido la pata.

And the Oscar doesn't go to...

Tal y como Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de Disney Television, ha reconocido en una interesantísima entrevista de Variety, son conscientes de que faltó gente en el In Memoriam: "Es duro. Creo que es lo más duro que pueden hacer. Siempre es duro cuando te demonizan por esto. Sí, siempre hay gente que se queda fuera. Tristemente estamos perdiendo a más y más personas, y especialmente, estamos perdiendo a personas legendarias cada año, así que es posiblemente lo más duro de hacer bien. Sí creo que lo que hicieron ayer pudo haber sido el mejor In Memoriam de la historia de los Óscars".

No habla por hablar: la idea de que los seres queridos hablen de los que se han ido es potente y funciona a las mil maravillas, especialmente en ese homenaje multitudinario a Rob Reiner en el que es imposible que no se te cayera una lagrimilla. Lagrimilla como la que no dio tiempo a que saliera siquiera durante el discurso de agradecimiento por el Óscar a mejor canción a 'Las Guerreras K-Pop', que acabó antes de tiempo. Mills lo explica, porque es algo que tienen que mirar con lupa.

Algo que haremos, mientras miramos aciertos y errores para el año que viene, será echar un vistazo a cómo manejamos los discursos. Si ganas el Óscar, sabes que subes al escenario, y puedes ser una persona, o podéis ser cinco o seis. Inmediatamente vemos el tiempo que tenemos para ellos. ¿Necesitamos decirles "Vale, designad a una persona para hablar"? Quizá pueden continuarlo en el backstage, tener un feed en redes sociales o algo parecido. Miramos todas las posibilidades y tratamos de averiguar cuál es la solución más elegante porque es difícil, especialmente cuando estás cortando a alguien en su momento.

¿Lo cambiarán el año que viene? Y, sobre todo, ¿cuál es la opción correcta? "Hablamos sobre ello en la comida, que tienes un tiempo designado para hablar y es difícil. No sé cuál es la solución más elegante, pero es obviamente algo que deberíamos mirar en serio, por duro que sea". Al menos sí que han sacado una conclusión clara de la ceremonia: ya saben quién será su próximo presentador, al menos si acepta. "Conan es nuestro presentador de por vida. Es tan firme como, yo qué sé, la cosa más firme que haya. Es sólido como un roble". Los fans de los Óscar podemos respirar tranquilos.

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