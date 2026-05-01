La película que destrozó récords en Netflix con 102 millones de visualizaciones ya rueda su secuela con un cambio muy prometedor

Uno de los mayores éxitos sorpresa de la historia de Netflix se estrenó en 2024 y destrozó récords al conseguir 102,3 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en streaming, convirtiéndose así en la película francesa más vista de la historia de Netflix y en la segunda película de habla no inglesa más popular de la historia. Eso no pasó desapercibido para la plataforma, pues pronto anunció una secuela de 'En las profundidades del Sena' que acaba de empezar a rodarse.

Todos los detalles sobre 'En las profundidades del Sena 2'

Algo que no ha querido tocar demasiado 'En las profundidades del Sena 2' con respecto a la primera entrega es su reparto, por lo que volvemos a ver a los personajes interpretados allí por Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Guillaume Gouix, Phillippe Bas, Manon Bresch y Anne Marivi. Donde sí hay un cambio muy prometedor es tras las cámaras.

Pese a que inicialmente se anunció que Xavier Gens iba a volver a repetir como director, finalmente esa responsabilidad ha quedado en manos de Alexandre Aja. Teniendo en cuenta que lo bien que se manejó con otra película de terror acuático como 'Infierno bajo el agua' y que también firmó la simpática 'Piraña 3D', hay motivos suficiente para incluso pensar en que hemos salido ganando con el cambio.

La historia de 'En las profundidades del Sena 2' se sitúa tres años después del desastre del triatlón de París, el centro de la capital está sumergido. Sophia y Adil se reúnen para una misión de alto riesgo: rastrear a Lilith, la depredadora original, en un Sena infestado de tiburones. Allí, descubrirán que la letal fauna esconde una realidad mucho más sorprendente.

Aja también participa aquí como guionista junto a Gens, Gregory Levasseur, Frédéric Garcia, William Laboury y Fanny Talmone. Ya cinco personas metieron mano en el libreto de la primera entrega, así que tampoco sorprende tanto leer esa cantidad de nombres.

El estreno de 'En las profundidades del Sena 2' está previsto para 2027, pero desde la plataforma no se ha confirmado una fecha exacta. Eso sí, la primera llegó un 5 de junio, por lo que tampoco sería una sorpresa si Netflix opta por una fecha similar.

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