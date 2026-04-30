La nueva película del mejor actor del mundo, un mítico espectáculo de ciencia ficción y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de abril de 2026

En Espinof no podíamos permitir que este mes llegase a su final sin llevar a cabo nuestro ya tradicional repaso a 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de abril de 2026. A continuación encontraréis tanto títulos de rabiosa actualidad que pasaron hace nada por cines como algún que otro clásico para ofrecer así una selección lo más variada posible.

'28 años después: El templo de los huesos', steelbook

Su injusto fracaso en taquilla puede que nos deje sin esa ansiada tercera entrega para cerrar la trilogía, pero al menos también tendremos un steelbook de una cinta menos lograda formalmente que su predecesora -aunque ojo a lo interesante que resulta el audiocomentario de la directora Nia DaCosta cuando habla de aspectos técnicos-, pero a cambio es muchísimo más entretenida. El diseño de la caja metálica además encaja como un guante con la de '28 años después' -pese a que aquí domina el rojo y allí el blanco- y va bien surtida de extras -aunque la escena eliminada incluida, que podéis ver aquí, no pasa de anecdótica-. Os costará 34,95 euros

'Alas de mariposa' en blu-ray

Era incomprensible que las primeras películas de Juanma Bajo Ulloa siguieran inéditas en alta definición en España, pero Divisa le ha puesto solución lanzando dos ediciones muy completas -recuperan la práctica totalidad de extras incluidos en su momentos en las muy cuidadas ediciones que tuvieron en dvd, incluyendo tanto cortometrajes del director como valiosos audiocomentarios a su cargo-. He preferido destacar especialmente 'Alas de mariposa' por ser su ópera prima -os costará 17,99 euros-, pero la edición de 'La madre muerta' -también por 17,99 euros- es igual de estupenda.

'Anémona' en blu-ray

Los fans de Daniel Day-Lewis han tenido que esperar la friolera de 8 años para volver a ver una película protagonizada por el mejor actor del mundo. La mala noticia es que su estreno en cines por parte de Universal se canceló en el último momento y finalmente se ha lanzado de forma directa en blu-ray, sin ningún tipo de extras. Una verdadera pena, pero siempre será mejor eso a quedarse inédita en nuestro país. Os costará 21,95 euros

'Gritos y susurros' en blu-ray

A Contracorriente mantiene su apuesta por ir dando ediciones en condiciones a la filmografía de Ingmar Bergman y el plato principal de este mes es el lanzamiento de 'Gritos y susurros', una de las obras mayores del director sueco que puede ser vuestra por 19,99 euros. Además, viene bien acompañado, pues este mes también llega otra edición equiparable de 'Pasión', pues los contenidos adicionales de ambas van en la misma línea. En este caso os tocará pagar 21,95 euros

'Keeper' en blu-ray

El cine de Osgood Perkins gozó de una gran acogida comercial con 'Longlegs' y también triunfó con la muy divertida 'The Monkey', pero con esta cinta de terror atmosférico pasó más desapercibido. Ahora tiene su oportunidad de encontrar a más público con motivo del lanzamiento de su blu-ray por parte de DeAPlaneta, siendo una pena que nos quedemos tanto sin la opción del 4K como sin el audiocomentario que Perkins grabó para la ocasión. Comprarla os supondrá un gasto de 21,95 euros

'La escalera de Jacob' en UHD

Una película de terror de culto protagonizada por Tim Robbins que nos sumerge en una historia a mitad de camino entre lo paranoico y lo pesadillesco. No es apta para todos los públicos, pero aquellos que conecten con ella van a encontrar algo realmente único. Y a la buena noticia de su edición en 4K hay que sumarle que Divisa ha aprovechado para recuperar un efectivo documental alrededor de la elaboración de la película que no se incluyó en su momento en el blu-ray, aunque es una pena que las escenas eliminadas se hayan quedado por el camino. Por 26,99 euros será vuestra

'Nuremberg', steelbook en UHD

No hizo tanto ruido en la temporada de premios como seguramente algunos esperaban, pero este drama liderado por Russell Crowe fue una de las grandes apuestas de DeAPlaneta y ahora vuelve a demostrarlo al convertirla en su segundo lanzamiento en caja metálica. Eso sí, algo escasa de extras -aunque ya lleva más que la americana- y con la extraña decisión de no incluir HDR, algo que esperemos cambie en futuros lanzamientos en 4K. Os costará 34,95 euros

'Primate' en blu-ray

Una película de terror directa y sin pretensiones que abraza en todo momento la fiesta gore para puro disfrute del espectador. Uno de esos títulos que siempre apetece volver a ver cada cierto tiempo por lo bien que te lo pasas con ella, siendo una pena que, al menos por ahora, no llegue a editarse en 4K. Al menos el blu-ray es más generoso de lo habitual en los extras, destacando el audiocomentario a cargo del director Johaness Roberts y el productor Walter Hamada, especialmente por el sentido de humor del primero. Por 21,99 euros podéis sumarla a vuestra colección.

'Soldado universal' en UHD

Una de las películas más emblemáticas de la carrera de Jean-Claude Van Damme hace aquí su debut en UHD para quien quiera disfrutar de ella en glorioso 4K. Además, también se incluye el blu-ray, que vais a querer mantener, ya que todos los extras de la película, incluyendo un final alternativo más oscuro que el original, están disponibles únicamente ahí. Será vuestra por 26,99 euros

Menciones especiales: '1917', 'Algo pasa con Mary' y Colección 'El planeta de los simios

La excelente película bélica de Sam Mendes llevaba mucho tiempo descatalogada en España y Arvi ha querido relanzarla para que todos los que quieran hacerse con ella pueden sumarla a su colección. Se trata del mismo disco ya comercializado en su momento, tanto en el caso del UHD como del blu-ray, pero se agradece que vuelva a estar disponible, siendo la única pena que no se haya vuelto a sacar también el steelbook. La edición en 4K os costará 19,95 euros

Que una comedia tan importante como 'Algo pasa con Mary' fuese imposible de conseguir en formato físico durante cerca de una década era algo sencillamente imperdonable. Aquí ha sido Divisa la que ha estado atenta a las necesidades de los fans en formato físico para relanzar su edición en blu-ray a un ajustado precio de 14,99 euros.

Una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Es cierto que ninguna de las secuelas estuvo a la altura de la mítica primera entrega, pero verlas todas sigue siendo una experiencia irrepetible. De nuevo, la franquicia original -ojo, que aquí no está el remake de Tim Burton o ninguna entrega del reboot- llevaba mucho tiempo descatalogada en España y Divisa la ha relanzado ahora en un pack compacto ideal para aquellos con problemas de espacio. Os costará 59,99 euros

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