¿Qué significa la última frase de 'El día de la revelación'? Steven Spielberg y el reparto explican el final ambiguo de su último espectáculo de ciencia ficción

Varios años después, Steven Spielberg decide regresar a uno de los géneros que le volvieron referencia como es el de la ciencia ficción, y también lo hace centrándose de nuevo en el contacto con vida alienígena. Y como se solía dar en esas otras ocasiones, ‘El día de la revelación’ (’Disclosure Day’) se ha vuelto una oportunidad de su director para hablar de lo que concierne a la humanidad a través de lo extraterrestre.

A partir de aquí spoilers sobre ‘El día de la revelación’

En esta ocasión, lo que encontramos es a una serie de personajes, entre ellos los interpretados por los protagonistas Emily Blunt y Josh O’Connor, haciendo lo posible para compartir con el resto del mundo la evidencia no sólo de que hay vida más allá del planeta Tierra, sino que ha venido a visitarnos y las pruebas han sido debidamente ocultadas. Para ello tienen que enfrentarse a la oposición del gobierno y de una empresa contratada para mantener a buen recaudo todas estas pruebas.

Aquí encontramos a Spielberg no sólo haciendo un alegato por intentar luchar por hacer que se conozca la verdad, si no encontrar la manera de comunicarla a la gente para que realmente se una en torno a ella. “Tenía un mensaje. Empecé con algo que quería decir” explica el propio Spielberg a Entertaiment Weekly a la hora de detallar qué quería contar esta vez en su esperado retorno al género. Una que termina con una frase muy concreta pero extremadamente ambigua para muchos.

Una vez se consigue el objetivo de revelar los documentos clasificados e incluso mostrar a alienígenas con los que los personajes de O’Connor y Blunt tienen la habilidad de comunicarse, estos tratan de ser el vector comunicativo para que los extraterrestres puedan expresarse. Pero en lugar de dar un mensaje más completo, que revele sus intenciones para con la Tierra, la película corta cuando Blunt suelta la palabra: “Escuchad”.

Estar preparado para escuchar

“Estaba ahí en mi primer borrador. Me parecía correcto”. Así detalla el guionista David Koepp la decisión de acabar tan abruptamente la película sin dar oportunidad al espectador a ver resultas muchas cuestiones sobre los aliens en el planeta. Pero las cuestiones con las que lidia ‘El día de la revelación’ se centran más en la necesidad de propagar el mensaje, no el mensaje en sí: “La pregunta era: ‘¿Se ha corrido la voz?’. Y ahí fue donde pensamos que estaba el límite”.

Lejos de ser un capricho, esa especie de alegato por escuchar consolida el ejercicio de empatía radical que Spielberg persigue en un mundo que aprecia profundamente dividido y centrado en si mismo. Uno donde ni una amenaza de una posible guerra mundial, como se ve en los informativos sobre un posible ataque de Corea del Norte, o incluso la religión consigue ser capaz de generar una unión como especie que se antoja necesaria.

Para Josh O’Connor, el titular de la película es más o menos claro: “Hola, esto va a tratar sobre comunicación, saber escuchar y la participación”. Aunque muchos querrían ver el mensaje alienígena completo, para Blunt solo la palabra escuchar ya es suficiente para ser un mensaje: “en muchos sentidos, lo que se ha revelado al mundo al final es suficiente para que hagas lo que te digo que hagas al final”. La cuestión entonces se vuelve contra el espectador y sobre si se siente preparado para escuchar.

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