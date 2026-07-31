Sólo tienes 8 días para ver una de las historias de amor más bonitas del cine moderno. Es un clásico del género romántico que nunca pasa de moda

No todas las películas románticas sobreviven al paso del tiempo. Muchas quedan ancladas a la época en la que se estrenaron. Pero 'Antes del amanecer' (1995) sigue siendo igual de fresca, cercana y emocionante tres décadas después de su estreno. Quizá porque nunca intenta ser una historia de amor perfecta, sino capturar algo mucho más reconocible: la magia de conocer a alguien con quien la conversación fluye sin esfuerzo y sentir que unas pocas horas pueden quedarse contigo para siempre.

Richard Linklater nos dejó aquí una película aparentemente sencilla, sostenida casi únicamente por dos personajes y sus diálogos, que terminó convirtiéndose en una de las historias románticas más especiales que nos ha dado el cine.

Solo palabras bastan

Jesse y Céline apenas se conocen cuando deciden bajarse juntos del tren y pasar una noche recorriendo Viena. No hay giros imposibles ni grandes artificios narrativos: toda la película se sostiene sobre sus diálogos, que fluyen con una naturalidad poco habitual y hacen que la relación resulte completamente creíble.

Gran parte del éxito de 'Antes del amanecer' se debe a la conexión entre Ethan Hawke y Julie Delpy. Ambos interpretan a dos personajes llenos de contradicciones, curiosidad y vulnerabilidad, y son capaces de hacernos creer que cada conversación es improvisada y que olvidemos que es una ficción.

La capital austríaca no es solo el escenario de la historia. Sus calles, cafeterías, parques y plazas acompañan el viaje emocional de los protagonistas y convierten cada paseo en una invitación a detenerse y disfrutar del momento, reforzando el carácter íntimo y melancólico de la película.

Estrenada en 1995, la película revolucionó la forma de entender el romance en pantalla y dio lugar a una de las trilogías más queridas del cine junto a 'Antes del atardecer' y 'Antes del anochecer'. Además, su influencia sigue presente en innumerables películas y series que han intentado capturar esa misma sensación de autenticidad.

Por eso, cualquier momento es perfecto para volver a verla. Y será mejor no dejarlo para más tarde, la película abandona el catálogo de Netflix el próximo 8 de agosto.

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