Spider-Man regresa para presentar batalla a 'La Odisea' de Christopher Nolan. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Parece que, el verano, además de incrementar el apetito de helados, granizados y demás cosas fresquitas, nos da hambre de cine. Al menos esto es lo que sugiere una taquilla que el pasado fin de semana vio como 'La Odisea' de Christopher Nolan volvió a colgarse la medalla de oro tras experimentar una subida del 5 % respecto el anterior ejercicio, cerrando su segundo finde en cartel con otros jugosísimos 4,6 millones de euros en el bolsillo. Luego que si "Go woke, go broke" y no sé qué más.

Por otra parte, 'Minions & Monsters' volvió a reafirmarse como uno de los bombazos de la temporada estival, manteniéndose en el segundo puesto tras subir hasta los 0,74 millones; montante que permitió al título de Illumination superar a una 'Vaiana' que bajó hasta los 0,63 millones de euros. 'Toy Story 5' y 'Obsession' cerraron el Top 5 con lo más visto con 0,5 y 0,39 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 29 y el 31 de julio de 2026

Pese a tener todo esto sobre la mesa, al mes de julio le quedan aún balas en la recámara para poner patas arriba el box office patrio —y el internacional, claro está—, y tienen un calibre tan gigantesco como el de 'Spider-Man: Brand New Day'. Destin Daniel Cretton, que ya demostró que sabe hacer muy bien las cosas con 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' ha tomado las riendas de la nueva aventura del trepamuros de Tom Holland, prometiendo devolver al Universo Marvel un poquito de la magia perdida en la deslavazada Saga del Multiverso.

Si los superhéroes no son lo tuyo, desde Francia, Grégoire Vigneron nos trae la comedia criminal 'Atrapa el millón', protagonizada por Christian Clavier, Rayane Bensetti y Gilles Cohen. En ella, un trabajador frustrado y un cerrajero con pocos escrúpulos se ven envueltos en una trama de atracos a la inversa con todo el poso de la mejor comedia gala.

Saltamos directamente al viernes 31, que está presidido por el regreso del siempre interesantísimo David Lowery. El cineasta, responsable de joyas como 'A Ghost Story' o 'El caballero verde' se ha aliado con Anne Hathaway, Hunter Schafer y Michaela Coel en 'Mother Mary'; un thriller psicológico con toques sobrenaturales distribuído por A24 y que cuenta con la fotografía a cuatro manos de dos genios como Rina Yang y Andrew Droz Palermo.

Las novedades de la semana las cierran la dramedia en clave de road movie 'Última ronda en Venecia', dirigida por el italiano Francesco Sossai, y el drama fantástico 'Mala bestia', de Bàrbara Farré.

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