'Obsession' es un bombazo totalmente justificado, pero tras verla dos veces creo que encierra un trasfondo misógino que me ha impedido disfrutarla como merecía

Cuando hace cosa de nueve meses vi 'Obsession' por primera vez en el marco del Festival de Sitges, mi reacción fue poco menos que un amasijo de contradicciones. Por una parte, en uno de los platos de la balanza se encuentra la fascinación hacia los malabares tonales de su cóctel de terror y comedia negra, la fuerza de su puesta en escena, la garra de sus interpretaciones y su capacidad casi innata para conectar con el público; factores que me dejaron totalmente cautivado.

Por desgracia, en el otro, elevándose como uno de los pocos "peros" que pueden achacarse a este merecidísimo fenómeno cinematográfico, encuentro una suerte de discurso que, de forma aparentemente involuntaria —o eso quiero creer—, refuerza ciertos clichés y retóricas que transformaron una incomodidad 100 % lúdica y fruto de la ficción en otra que trascendió a la pantalla y que no logré quitarme de la cabeza.

Desde entonces, estuve planteándome si el poso agridulce que terminó dejándome el debut de Curry Barker fue fruto de una mala digestión inicial o, simplemente, de una lectura extracinematográfica infundada. No obstante, la semana pasada tuve la oportunidad de revisar el largometraje una segunda vez para corroborar que mis primeras impresiones no fueron, ni mucho menos, fruto de mi imaginación.

A partir de este momento habrá spoilers sobre 'Obsession', así que continúa leyendo bajo tu responsabilidad.

De puntos de vista y gestiones de la empatía

Como decía anteriormente, 'Obsession' es un producto más que notable, especialmente cuando proyectamos el foco sobre dos elementos clave: que es una ópera prima y que contó con un presupuesto irrisorio de tan solo 750 000 dólares. Mis principales problemas con ella, más allá de alguna inconsistencia narrativa generada en la sala de montaje a golpe de tijeretazo, están directamente relacionados con su gestión del punto de vista y la relación de este con su mensaje.

En líneas generales, podríamos concluir que el título que nos ocupa es un relato sobre el abuso —tanto físico como emocional— y, en cierto modo, el deseo de control masculino sobre la mujer en el que Bear, el protagonista, somete a Nikki a través de la petición de un deseo que la obliga a enamorarse perdida y malsanamente de él tras usar un objeto sobrenatural hermanado estrechamente con la pata de mono de W. W. Jacobs.

Lamentablemente, lo que podría funcionar perfectamente como una crítica cruda y mordaz a las mencionadas conductas misóginas, termina dando un giro de 180 grados para abrazar el tropo de la "novia loca" de un modo que termina jugando en su contra, evidenciando cierta torpeza discursiva que, insisto, parece alejarse completamente de lo intencionado; y lo hace, en primera instancia, con el tratamiento de personaje de Bear.

'Obsession' está narrada desde el siempre peliagudo punto de vista del villano, que en este caso es un abusador que, sabiendo que su víctima no es autónoma en absoluto —como si fuese víctima de una sumisión química, idea con la que se coquetea en una escena en la que se justifican los actos de Nikki usando el consumo de MDMA como excusa—, no titubea a la hora de, entre otras cosas, mantener relaciones sexuales con ella, violarla.

Lo que diferencia esta cinta de otros ejercicios con esta misma aproximación, como pueden ser 'American Psycho' —por poner un ejemplo—, es que Bear, al contrario que Patrick Bateman, es retratado como alguien inofensivo, escudado detrás de un halo de timidez que le impide declararse a Nikki como es debido y cuyas acciones parecen ser únicamente fruto de una incapacidad a la hora de gestionar el caos que le rodea y no de la maldad.

Este perfil se extiende durante prácticamente todo el metraje, a excepción del instante, que también podría tener una doble lectura, en el que reprocha a Nikki si "sería tan horrible estar con él", convirtiéndole en una suerte de víctima de una situación que se le ha ido de las manos después de forzar al público a sentir empatía con él con recursos tan frontales como la muerte de su gato —que, por otro lado, se eleva como un planting narrativo bastante lúcido— y por las situaciones incómodas y violentas que le hace pasar la mujer de sus sueños bajo el influjo de la rama de sauce.

Mientras Bear vive su particular via crucis, es Nikki la que se lleva la peor parte, transformándose en un mecanismo de guion que sufre abusos de todo tipo y que recibe el tratamiento de antagonista velado. La cámara de Curry Barker nos muestra todo desde el punto de vista de Bear, desde las noches de pesadilla hasta los arrebatos de lucidez de Nikki, quien tiene el conflicto más potente e importante del largometraje, pasando por las autolesiones y los crímenes que comete.

El via crucis de Bear y el calvario de Nikki

Resulta, cuando menos, revelador, que uno de los pocos momentos en los que la lente se centra en el personaje, interpretado por una Inde Navarrette espectacular, sea para jugar la carta de lo grotesco y denigrante y mostrar cómo se orina sin estar presente un Bear que, pobre, tiene que lidiar con la situación —que, recordemos, ha generado él mismo—cuando vuelve a casa después de trabajar. Un detalle que alimenta la sensación de que las mujeres se llevan la peor parte en 'Obsession'.

Mientras que Ian fallece de un disparo en el pecho de forma instantánea y Bear sufre una suerte de muerte dulce, permitiéndole expirar por una intoxicación con medicamentos con una sonrisa en los labios —la sensación de haber pagado el precio por sus actos es nula, por mucha muerte que haya de por medio—, es Sarah quien sufre una muerte violentísima y tremendamente gráfica para, después, exhibir su cadáver completamente desnudo en un plano de puro shock value que aterriza a golpe de elipsis.

Todo esto por no hablar de que Nikki, después del calvario al que se ve sometida durante los 100 minutos de metraje, es quien está condenada a recibir el mayor castigo por los crímenes perpetrados que, recordemos una vez más, se han originado por un Bear que se ha limitado a poner cara de cordero degollado y a lidiar como buenamente —o malamente— ha podido con el desaguisado.

En una entrevista con Cinema Blend, el propio Curry Barker ha explicado lo que ocurre con Nikki una vez Bear muere y la superviviente se libera de la maldición, únicamente para recobrar la consciencia y encontrarse con todos sus amigos muertos:

Probablemente [Nikki] estará en la cárcel durante mucho tiempo. También hay como mil millones de dólares en casa de Ian, e Ian está muerto en el suelo. Así que está conectada con ese dinero en cierto modo. Quién sabe cómo va a armar la policía la historia, pero no va a tener una buena vida. Es muy triste.

Al final del día, el repertorio de situaciones grotescas, jumpscares y risas de una 'Obsession' que, repito, más allá de lo expuesto en este texto, funciona a las mil maravillas —y ahí está su extraordinario taquillazo para demostrarlo—, termina opacando una lista interminable de horrores y decisiones dudosas bajo la forma de un entretenimiento ligero para disfrutar entre colegas que incomoda como pocos, pero que tal vez no lo hace de la forma adecuada.

¿Está Curry Barker intentando visibilizar los males del conocido como male entitlement —esto es, la creencia por parte de ciertos hombres de que tienen derecho a recibir poder, atención, afecto, servicios y sexo por parte de las mujeres sin hacer méritos o ser correspondidos—? Me gustaría pensar que sí y que, en el fondo, solo estamos ante un largo con mejores intenciones que capacidad para articular una crítica que, al final del día, se le escapa de las manos.

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