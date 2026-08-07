La mejor serie de los creadores de 'La que se avecina' llega hoy a su final por culpa de Netflix y va a ser imposible que se lo perdone

Estoy convencido de que todos tenemos cosas sobre la industria del cine y la televisión que no entendemos. Decisiones que parecen ir contra toda lógica, pero que ahí están y no queda otra que aceptar que es lo que hay. Eso es lo que me pasó a mí cuando se anunció que Netflix había decidido cancelar 'Muertos S.L.' con su cuarta temporada.

Recordemos que 'Muertos S.L.' era originalmente una serie para Movistar Plus, donde se estrenaron en exclusiva sus dos primeras entregas. La tercera dio el salto por sorpresa a Netflix, pero apenas meses después de su lanzamiento se decidió que la cuarta iba a ser la última. Imagino que no tuvo tanto éxito como esperaba, siendo un verdadero drama que una sitcom con tantas posibilidades se vaya a quedar finalmente en apenas 26 episodios.

Un final tremendamente apresurado

Lo cierto es que durante cinco capítulos y buena parte del sexto de la temporada 4 queda la sensación de que 'Muertos S.L.' podría seguir adelante durante años sin ningún tipo de problema. Todo lo que había brillado en la serie estaba ahí, desde situaciones descacharrantes relacionados con el tratamiento de los clientes hasta la peculiar gestión de la funeraria Torregrosa, donde las ideas "geniales" de Chemi para revitalizar el negocio nos dejan multitud de momentos tronchantes.

Sin embargo, los responsables de 'Muertos S.L.' realmente han querido darle un final a la serie, pero lo hacen de tal forma que todo resulta atropellado y deja la sensación de haberse hecho a posteriori de rodarse toda la temporada para así darle al menos un cierre a la historia. Siendo justos, el final en sí mismo tiene sentido para con lo que has ido contando la serie, pero es que para nada se llega al mismo de forma orgánica.

De hecho, incluso se deja una subtrama totalmente abierta -no diré nada al respecto por eso de los spoilers-, siendo evidente que el plan era construir la temporada 5 alrededor de ella. Y es que al final el principal eje de la serie es uno en concreto, algo que se aborda de lleno en esa resolución tan apresurada que ensucia un poco el genial sabor de boca que estaba dejando la temporada 4 de 'Muertos S.L.' hasta entonces.

Seguís siendo divertidísima

Hasta esos 5 minutos finales, la serie vuelve a manejar muy bien elementos como tener a varios personajes un tanto miserables capaces de casi cualquier cosa, siendo Carlos Areces y Salva Reina los que más brillan por ese lado. El primero por su inagotable obsesión con hacerse con el liderazgo en la funeraria -y también por intentar ligarse a la madre de Morales-, mientras el segundo lo hace más como modo de vida a todos los niveles, logrando al mismo tiempo que nunca nos sorprenda que pueda actuar de cierta forma y que siga siendo gracioso.

Las situaciones disparatadas siguen a la orden del día, incluyendo desde unos hijos enfrentados sobre cuál era el deseo de su padre después de morir hasta la peculiar vida romántica de Olivia, pero manteniendo en todo momento la frescura que caracterizó a la serie desde su inicio. Y es que es muy raro que una sitcom así funcione tan bien desde el primer episodio -no son pocas las que solamente despegan en la segunda temporada-, logrando además evitar cualquier sensación de agotamiento.

Todo ello aliñado con un ritmo ágil que evita detenerse más de la cuenta en ninguna situación, pero presta atención a la efectividad de cada gag para que nunca se convierta en un maremágnum de bromas. Todo ello acompañado de personajes con una personalidad quizá sencilla -la serie nunca se ha caracterizado por los matices, pero es que tampoco le hacía falta-, pero siempre bien definida.

Todo ello lleva a que me duela que la serie se despida mucho antes de ofrecer la más mínima señal de haberse quedado sin ideas. De hecho, la mayor pega que siempre he tenido con 'Muertos S.L.' es que cada temporada se quedaba demasiado corta -recordemos que hubo una época en la que esos 26 episodios que tiene en total habrían sumado una única entrega- y necesitaba más episodios para brillar aún más. Esto no te lo voy a perdonar nunca, Netflix.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026