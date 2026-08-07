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Sam Neill nos ha dejado, aunque todavía queda pendiente su último estreno. Le podremos ver por última vez en la película de 'The Legend of Zelda'

La película de acción real de Nintendo y Sony sigue confirmando nuevos fichajes

Sam Neill
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Mariló Delgado

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Hace unas semanas nos llevamos un jarro gigantesco de agua fría con la noticia del fallecimiento de Sam Neill, una de las figuras más queridas del mundo del cine. El actor neozelandés nos dejó de manera repentina tras una larguísima carrera en cine y televisión, aunque ahora sabemos que todavía podremos verle en pantalla porque llegó a filmar ciertos proyectos antes de su muerte.

Entre fichajes estelares

Sam Neill aparecerá de manera póstuma en 'Godzilla x Kong: Supernova', 'The Last Resort' y, más notablemente en la película de acción real de 'The Legend of Zelda'. Así lo han confirmado desde Deadline sin mojarse demasiado con el papel que interpretará Neill en la película... Aunque hay que admitir que pegaría de miedo como un personaje mentor para Link.

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La película de 'The Legend of Zelda' cerró su rodaje el pasado abril, así que muy posiblemente fue el último proyecto en el que Neill trabajó antes de su fallecimiento el pasado 13 de julio. Además de este fichaje, también se ha confirmado que Sichen Lachman, a quien conocemos por 'Separación', interpretará a Impa, la guardaespaldas y consejera de la princesa Zelda. 

Yvonne Strahovski Dichen Lachman

El otro fichaje es Yvonne Strahovski, que ha encontrado su nuevo proyecto después de 'El cuento de la criada'. Todavía no se sabe demasiado sobre el rol de Strahovski más allá de que interpretará a "una reina". Al fin y al cabo, desde Sony y Nintendo están guardando con muchísimo secretismo el argumento de su película de 'Zelda' y nos van dando las cucharaditas justas de información.

Por ahora sabemos que tenemos a Evan Ainsworth como Link, a Bo Bragason como Zelda, y que la película llegará el 7 de mayo de 2027 a cines. Y, ya de paso, nos deja una última gran oportunidad para despedirnos de Sam Neill en la gran pantalla.

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