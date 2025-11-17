La película de 'The Legend of Zelda' muestra sus primeras imágenes y sí, parece una adaptación del director de 'El corredor del laberinto'

Han pasado años —y décadas si me apuran— desde que comenzó a barajarse la opción de que Link Ganondorf y compañía diesen el salto a la gran pantalla, pero ha habido que esperar hasta que la pasable 'Super Mario Bros. La película' arrasara en la taquilla internacional para que Nintendo diese el paso definitivo y pusiera en marcha una adaptación de 'The Legend of Zelda' que, hoy, acaba de mostrarnos sus primeras imágenes.

Qué verde era mi Hyrule

Después de que se rumorease que el desembarco en el cine de la saga de videojuegos sería animado, estrechando los lazos entre la Gran N e Illumination, se soltó la bomba: el largometraje sería de acción real y estaría dirigido por Wes Ball, responsable de la reciente 'El reino del planeta de los simios' y de la trilogía de aventuras en clave juvenil 'El corredor del laberinto', basada en la obra de James Dashner.

Este mismo verano, a través de una publicación del padre de la criatura jugable, Shigeru Miyamoto, supimos que Bo Bragason —'Renegade Nell'— y Evan Ainsworth —'La maldición de Bly Manor'— serían los encargados de dar vida a Zelda y Link respectivamente, rompiendo las esperanzas de muchos, entre quienes me incluyo, de ver a Hunter Schafer en la piel de la princesa titular. Pero, a veces, la vida no es como queremos.

Pues bien, para cerrar las actualizaciones por goteo que nos han ido llegando desde que se oficializó el proyecto, la aplicación de Nintendo Today ha publicado las primeras tres imágenes de la cinta. En ellas puede verse a Bragason y Ainsworth ataviados con unas prendas muy alineadas con el estilo de los dos últimos juegos 'Breath of the Wild' y 'Tears of the Kingdom', muy bucólicos ellos en medio de un campo verde que podría ser Hyrule o Asturias, si me preguntan.

Aquí debajo podéis ver las otras dos imágenes que han acompañado el anuncio:

'The Legend of Zelda' tiene previsto su estreno el 7 de mayo de 2027.

