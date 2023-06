La película de 'The Legend of Zelda' podría estar más cerca que nunca, y reforzaría la alianza entre Nintendo e Illumination Entertainment

Se veía venir. Después del éxito arrollador de 'Super Mario Bros. La película' y de que 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' se haya convertido en el principal candidato a alzarse con el GOTY 2023 mientras arrasa las estanterías de las tiendas, los rumores sobre una adaptación de las aventuras de Link y compañía están empezando a ganar fuerza.

¡Dale, Zelda, dale!

La liebre ha saltado en el videopodcast The Hot Mic de John Rocha, donde se aseguró que la película de 'The Legend of Zelda' sería la siguiente gran producción de la división cinematográfica de Nintendo de la mano de Illumination Entertainment; un rumor del que se han hecho eco otros medios de peso, y ya se sabe que, cuando el río suena...

La adaptación del universo creado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka lleva estando sobre la mesa una larga temporada. Antes del estreno de la película del fontanero bigotudo ya se empezó a comentar que la gente de Universal e Illumination estaban interesados en trabajar con otras licencias de la Gran N. Si ir más lejos, el productor y el director de 'Tears of the Kingdom', Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi ya dejaron caer que estarían "por supuesto, interesados" en ver una versión animada del reino de Hyrule.

En lo que a mí respecta, no creo, en absoluto, que Illumination sea el hogar adecuado para un largometraje de 'The Legend of Zelda'. Su trabajo con 'Super Mario Bros.' me cayó como un jarro de agua fría debido a su concepto del fanservice y la comedia, y al uso de los easter-eggs por encima de un buen trabajo narrativo, y sólo de pensar con lo que pueden hacer con esta épica, me pongo a temblar.

Mi reino por un multiverso en el que exista una realidad en la que sea Studio Ghibli la encargada del proyecto.

En Espinof | Las 13 mejores películas sobre videojuegos