Jump Festa 2026: horarios, paneles y dónde ver en streaming el evento imprescindible de anime con 'Kimetsu no Yaiba', 'One Piece', y todas las grandes series de Shonen Jump

Ya se va acercando la Jump Festa 2026, una cita imprescindibles para los fans del anime y en especial para los que siguen las series publicadas en la mítica revista Weekly Shonen Jump. Este evento anual es en el que la editorial Shueisha pone toda la carne en el asador, y con los paneles programados para este año podemos esperar algunos anuncios muy jugositos.

Apenas faltan unos días para que se celebre el evento, así que aquí os vamos adelantando los horarios y paneles y qué podemos ir esperando del fin de semana.

Vente conmigo, vámonos ya

Desde hace unos años se está pudiendo seguir el evento en streaming a través del canal oficial de Shonen Jump en YouTube. Y, a pesar del madrugón por el cambio de hora con Japón, en principio parece que internacionalmente también podremos seguirlo de la misma manera.

Este año 'Dragon Ball' es una de las grandes ausentes en el evento, aunque tendrá su propia gala en enero con anuncios para la franquicia. Eso sí, tenemos asegurada la presencia de 'Kimetsu no Yaiba', que quizás deje noticias de su próxima película, 'Jujutsu Kaisen', que promete adelantos de su tercera temporada, y 'Chainsaw Man', que quizás anuncie por fin su segunda temporada.

Otros de los anuncios más esperados es el ansiado primer vistazo al remake 'The One Piece' de Netflix, aunque también podemos esperar que nuevas series de estreno en 2026 como 'Akane-banashi' y 'You and I Are Polar Opposites' tengan su rinconcito para brillar en el evento.

Esta Jump Festa 2026 se celebrará en Japón el 20 y 21 de diciembre, este próximo fin de semana, y viendo los horarios podemos asumir que el domingo va a ser el día más cargadito de novedades. Ya sabemos que los paneles se celebrarán en varios escenarios diferentes a lo largo de los dos días, así que para no perdernos nada aquí os dejamos los horarios al completo (aunque en hora local japonesa):

Sábado 20 de diciembre

Jump Super Stage

11:40-12:10 - My Hero Academia

12:20-12:50 - Gintama

13:00-13:30 - Jujutsu Kaisen

13:40-14:10 - Oblivion Battery

14:20-14:50 - Blue Exorcist

15:00-15:30 - Kaiju No. 8

15:40-16:10 - New Prince of Tennis

16:20-16:50 - World Trigger

17:00-17:30 - Sakamoto Days

Jump Studio

11:40-12:10 - Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Hokkaido-hen

12:50-13:20 - Mission: Yozakura Family

14:00-14:40 - Hell's Paradise

15:10-15:50 - Mashle: Magic and Muscles

16:20-17:00 - Chained Soldier

Jump Station

11:40-12:20 - Moriarty the Patriot (musical)

12:50-13:30 - KochiKame / Undead Unluck / Assassination Classroom

14:00-14:40 - Marriagetoxin

15:10-15:40 - Kindergarten WARS

16:20-17:00 - Gokurakugai / Phantom Busters

Domingo 21 de diciembre

Jump Super Stage

11:40-12:10 - Kimetsu no Yaiba

12:20-12:50 -Blue Box

13:00-13:30 - Dr. Stone

13:40-14:10 - Spy x Family

14:20-14:50 - Dandadan

15:00-15:30 - Bleach

15:40-16:10 - Akane-banashi

16:20-16:50 - Chainsaw Man

17:00-17:50 - One Piece

Jump Studio

11:40-12:10 - Witch Watch

12:50-13:30 - Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube

14:00-14:30 - The Elusive Samurai

15:10-15:40 - Black Clover

16:20-16:50 - Haikyuu!!

Jump Station

11:40-12:20 - You and I Are Polar Opposites

12:50-13:20 - Kill Blue

14:00-14:30 - Dark Gathering

15:10-15:50 - Black Torch

16:20-17:00 - 'Tis Time for "Torture," Princess / Magilumiere Magical Girls Inc.

En Espinof | 6 explosivos animes de fantasía de 2025 que ver en streaming con hechicería, criaturas mágicas, grandes batallas y dosis extra de isekai

En Espinof | Las mejores series de anime de 2025



