Jump Festa 2026: horarios, paneles y dónde ver en streaming el evento imprescindible de anime con 'Kimetsu no Yaiba', 'One Piece', y todas las grandes series de Shonen Jump

Ya se va acercando la Jump Festa 2026, una cita imprescindibles para los fans del anime y en especial para los que siguen las series publicadas en la mítica revista Weekly Shonen Jump. Este evento anual es en el que la editorial Shueisha pone toda la carne en el asador, y con los paneles programados para este año podemos esperar algunos anuncios muy jugositos.
Apenas faltan unos días para que se celebre el evento, así que aquí os vamos adelantando los horarios y paneles y qué podemos ir esperando del fin de semana.
Vente conmigo, vámonos ya
Desde hace unos años se está pudiendo seguir el evento en streaming a través del canal oficial de Shonen Jump en YouTube. Y, a pesar del madrugón por el cambio de hora con Japón, en principio parece que internacionalmente también podremos seguirlo de la misma manera.
Este año 'Dragon Ball' es una de las grandes ausentes en el evento, aunque tendrá su propia gala en enero con anuncios para la franquicia. Eso sí, tenemos asegurada la presencia de 'Kimetsu no Yaiba', que quizás deje noticias de su próxima película, 'Jujutsu Kaisen', que promete adelantos de su tercera temporada, y 'Chainsaw Man', que quizás anuncie por fin su segunda temporada.
Otros de los anuncios más esperados es el ansiado primer vistazo al remake 'The One Piece' de Netflix, aunque también podemos esperar que nuevas series de estreno en 2026 como 'Akane-banashi' y 'You and I Are Polar Opposites' tengan su rinconcito para brillar en el evento.
Esta Jump Festa 2026 se celebrará en Japón el 20 y 21 de diciembre, este próximo fin de semana, y viendo los horarios podemos asumir que el domingo va a ser el día más cargadito de novedades. Ya sabemos que los paneles se celebrarán en varios escenarios diferentes a lo largo de los dos días, así que para no perdernos nada aquí os dejamos los horarios al completo (aunque en hora local japonesa):
Sábado 20 de diciembre
Jump Super Stage
11:40-12:10 - My Hero Academia
12:20-12:50 - Gintama
13:00-13:30 - Jujutsu Kaisen
13:40-14:10 - Oblivion Battery
14:20-14:50 - Blue Exorcist
15:00-15:30 - Kaiju No. 8
15:40-16:10 - New Prince of Tennis
16:20-16:50 - World Trigger
17:00-17:30 - Sakamoto Days
Jump Studio
11:40-12:10 - Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Hokkaido-hen
12:50-13:20 - Mission: Yozakura Family
14:00-14:40 - Hell's Paradise
15:10-15:50 - Mashle: Magic and Muscles
16:20-17:00 - Chained Soldier
Jump Station
11:40-12:20 - Moriarty the Patriot (musical)
12:50-13:30 - KochiKame / Undead Unluck / Assassination Classroom
14:00-14:40 - Marriagetoxin
15:10-15:40 - Kindergarten WARS
16:20-17:00 - Gokurakugai / Phantom Busters
Domingo 21 de diciembre
Jump Super Stage
11:40-12:10 - Kimetsu no Yaiba
12:20-12:50 -Blue Box
13:00-13:30 - Dr. Stone
13:40-14:10 - Spy x Family
14:20-14:50 - Dandadan
15:00-15:30 - Bleach
15:40-16:10 - Akane-banashi
16:20-16:50 - Chainsaw Man
17:00-17:50 - One Piece
Jump Studio
11:40-12:10 - Witch Watch
12:50-13:30 - Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube
14:00-14:30 - The Elusive Samurai
15:10-15:40 - Black Clover
16:20-16:50 - Haikyuu!!
Jump Station
11:40-12:20 - You and I Are Polar Opposites
12:50-13:20 - Kill Blue
14:00-14:30 - Dark Gathering
15:10-15:50 - Black Torch
16:20-17:00 - 'Tis Time for "Torture," Princess / Magilumiere Magical Girls Inc.
