Los 6 mejores animes románticos de 2025 que se pueden ver en streaming: entre brujas, dramas de instituto y misterios en una ciudad infinita

Este 2025 ha venido pisando fuerte en cuanto a animes románticos y hemos visto el regreso de series geniales del género como 'Mi feliz matrimonio', 'My Dress-Up Darling', 'Dandadan', y 'Blue Box' nos ha tenido enganchados con su primera temporada, que arrancó en 2024.

Pero este 2025 también han arrancado unos cuantos animes románticos con muchísimo potencial, y estos se han llevado la palma conquistando a sus seguidores desde el primer capítulo.

Honey Lemon Soda

'Honey Lemon Soda' se estrenó a principios de año con una de esas historias de opuestos que se atraen. Un romance adorable que te deja con el corazón calentito y una animación encantadora.

Sigue a Uka Ishimori, una chica que lleva años siendo el saco de boxeo emocional de sus compañeras y que arrastra una ansiedad social terrible. Cuando conoce a Kai Miura, un chico popular de su clase que le salpica sin querer con un refresco de limón, empieza una amistad entre los dos que dará a Uka la energía necesaria para salir adelante.

Disponible en Crunchyroll

Witch Watch

'Witch Watch' mezcla fantasía, romance sobrenatural y slice of life de una manera divertidísima y entrañable, además de contar con una animación muy resultona.

Esta es la historia de Nico Wakatsuki, que acaba de terminar su entrenamiento como bruja y ha elegido a su amigo de la infancia Morihito Otogi como su familiar. Y es que Morihito en realidad es un oni, un ogro, y ahora que es su protector designado Nico tiene la esperanza de que se enamore de ella.

Disponible en Netflix y en Crunchyroll

Kowloon Generic Romance

Una de misterios y ciencia ficción, que a pesar de su nombre es todo lo contrario a "genérico". 'Kowloon Generic Romance' es una preciosidad de mirar y te atrapa con su atmósfera de thriller de misterio, además de que la química de los protagonistas está por las nubes.

Nos trasladamos a la ciudad futurista y amurallada de Kowloon. Aquí tenemos a dos agentes inmobiliarios, Reiko y Hajime, quienes trabajan juntos y están empezando a sentir una chispita el uno por el otro. Aunque el pasado de Reiko esconde muchos secretos que ella no recuerda y Hajime parece conocer.

Disponible en Crunchyroll

May I Ask For One Final Thing?

'May I Ask For One Final Thing?' ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada de otoño de 2025, llegando a convertirse en el anime mejor valorado de Crunchyroll con su estreno. Una historia de fantasía con una protagonista con mucho carácter que no se deja amedrentar y que por fin consigue salir de una relación tóxica, el cóctel perfecto.

Después de años aguantando humillaciones por parte de su prometido, la gota que colma el vaso llega cuando este rompe su compromiso en medio de un gran baile y de paso acusa a Scarlet de un crimen que no ha cometido. Así que Scarlet explota a lo grande y decide cobrarse su propia justicia con los puños.

Disponible en Crunchyroll

The Fragrant Flower Blooms with Dignity

'The Fragrant Flower Blooms with Dignity,' o 'La nobleza de las flores' como se conoce en España, se ha convertido rápidamente en el mayor bombazo romántico de 2025 gracias a una historia que va más allá del romance para explorar el clasismo y los prejuicios sociales.

Aquí tenemos a Rintaro, quien estudia en un instituto plagado de delincuentes. Justo al lado está la elitista escuela privada de Kaoruku, y cuando los dos se conocen por casualidad empiezan a desarrollar una afinidad a pesar de la rivalidad entre sus dos escuelas.

Disponible en Netflix

With You, Our Love Will Make It Through

Uno de los animes románticos más esperados del año era 'With You, Our Love Will Make It Through', un romance un tanto inusual que viene precedido por el éxito del manga. Se ambienta en un escenario actual en el que los humanos y las bestias conviven a pesar de los prejuicios entre las dos especies.

Un día Mari conoce a Tsunagu, un lobo que ha sido transferido a su escuela y que pronto demuestra ser mucho más dulce y gentil de lo que su aspecto sugiere.

Disponible en Crunchyroll

