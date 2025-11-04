HOY SE HABLA DE
Los 6 mejores animes románticos de 2025 que se pueden ver en streaming: entre brujas, dramas de instituto y misterios en una ciudad infinita

Los 6 mejores animes románticos de 2025 que se pueden ver en streaming: entre brujas, dramas de instituto y misterios en una ciudad infinita

Este año ha sido buenísimo para el romance y han llegado series nuevas con muchísimo potencial

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
May I Ask
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3142 publicaciones de Mariló Delgado

Este 2025 ha venido pisando fuerte en cuanto a animes románticos y hemos visto el regreso de series geniales del género como 'Mi feliz matrimonio', 'My Dress-Up Darling', 'Dandadan', y 'Blue Box' nos ha tenido enganchados con su primera temporada, que arrancó en 2024.

Pero este 2025 también han arrancado unos cuantos animes románticos con muchísimo potencial, y estos se han llevado la palma conquistando a sus seguidores desde el primer capítulo.

Índice de Contenidos (6)

Honey Lemon Soda

Honey Lemon Soda

'Honey Lemon Soda' se estrenó a principios de año con una de esas historias de opuestos que se atraen. Un romance adorable que te deja con el corazón calentito y una animación encantadora.

9 fantásticas comedias románticas de anime que se pueden ver en streaming para tener un maratón de fin de semana cargado de amor
En Espinof
9 fantásticas comedias románticas de anime que se pueden ver en streaming para tener un maratón de fin de semana cargado de amor

Sigue a Uka Ishimori, una chica que lleva años siendo el saco de boxeo emocional de sus compañeras y que arrastra una ansiedad social terrible. Cuando conoce a Kai Miura, un chico popular de su clase que le salpica sin querer con un refresco de limón, empieza una amistad entre los dos que dará a Uka la energía necesaria para salir adelante. 

Witch Watch

Witch Watch

'Witch Watch' mezcla fantasía, romance sobrenatural y slice of life de una manera divertidísima y entrañable, además de contar con una animación muy resultona. 

Esta es la historia de Nico Wakatsuki, que acaba de terminar su entrenamiento como bruja y ha elegido a su amigo de la infancia Morihito Otogi como su familiar. Y es que Morihito en realidad es un oni, un ogro, y ahora que es su protector designado Nico tiene la esperanza de que se enamore de ella.

Kowloon Generic Romance

Kowloon Generic Romance

Una de misterios y ciencia ficción, que a pesar de su nombre es todo lo contrario a "genérico". 'Kowloon Generic Romance' es una preciosidad de mirar y te atrapa con su atmósfera de thriller de misterio, además de que la química de los protagonistas está por las nubes. 

'Utena', 'Fruits Basket', 'Banana Fish', y mucho más. Los mejores shojos de la historia y dónde se pueden ver en streaming
En Espinof
'Utena', 'Fruits Basket', 'Banana Fish', y mucho más. Los mejores shojos de la historia y dónde se pueden ver en streaming

Nos trasladamos a la ciudad futurista y amurallada de Kowloon. Aquí tenemos a dos agentes inmobiliarios, Reiko y Hajime, quienes trabajan juntos y están empezando a sentir una chispita el uno por el otro. Aunque el pasado de Reiko esconde muchos secretos que ella no recuerda y Hajime parece conocer.

May I Ask For One Final Thing?

May I Ask For One Final Thing

'May I Ask For One Final Thing?' ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada de otoño de 2025, llegando a convertirse en el anime mejor valorado de Crunchyroll con su estreno. Una historia de fantasía con una protagonista con mucho carácter que no se deja amedrentar y que por fin consigue salir de una relación tóxica, el cóctel perfecto. 

Después de años aguantando humillaciones por parte de su prometido, la gota que colma el vaso llega cuando este rompe su compromiso en medio de un gran baile y de paso acusa a Scarlet de un crimen que no ha cometido. Así que Scarlet explota a lo grande y decide cobrarse su propia justicia con los puños. 

The Fragrant Flower Blooms with Dignity

La Nobleza De Las Flores

'The Fragrant Flower Blooms with Dignity,' o 'La nobleza de las flores' como se conoce en España, se ha convertido rápidamente en el mayor bombazo romántico de 2025 gracias a una historia que va más allá del romance para explorar el clasismo y los prejuicios sociales. 

Los 18 mejores animes románticos de la historia
En Espinof
Los 18 mejores animes románticos de la historia

Aquí tenemos a Rintaro, quien estudia en un instituto plagado de delincuentes. Justo al lado está la elitista escuela privada de Kaoruku, y cuando los dos se conocen por casualidad empiezan a desarrollar una afinidad a pesar de la rivalidad entre sus dos escuelas. 

With You, Our Love Will Make It Through

With You Our Love Will Make It Through

Uno de los animes románticos más esperados del año era 'With You, Our Love Will Make It Through', un romance un tanto inusual que viene precedido por el éxito del manga. Se ambienta en un escenario actual en el que los humanos y las bestias conviven a pesar de los prejuicios entre las dos especies.

Un día Mari conoce a Tsunagu, un lobo que ha sido transferido a su escuela y que pronto demuestra ser mucho más dulce y gentil de lo que su aspecto sugiere. 

En Espinof | Los mejores animes shojo de la última década. 11 fantásticas series con intriga, romance y magia que se pueden ver en streaming

En Espinof | Las mejores series de anime de 2025... hasta ahora


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios