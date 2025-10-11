Ni 'Boku no Hero Academia' ni 'Spy x Family'. Este anime con una heroína romántica que se abre paso a puñetazos se acaba de estrenar y ya arrasa en Crunchyroll

La temporada de anime de otoño ya ha arrancado oficialmente y nos ha traído unos cuantos estrenos muy esperados, como el de la octava y última temporada de 'Boku no Hero Academia, la tercera temporada de 'Spy x Family' o la recién llegada 'Sanda'.

Pero el que se ha terminado convirtiendo en un éxito inesperado en Crunchyroll ha sido 'May I Ask for One Final Thing?' ('Saigo ni Hitotsu dake Onegai shitemo Yoroshii deshō ka'), un drama de fantasía con una heroína poco convencional.

Esto lo resuelvo yo ahora mismo

'May I Ask for One Final Thing?' ya se ha convertido en el anime de la temporada de otoño 2025 mejor valorado en Crunchyroll con una puntuación de 4,9. Y es que con una animación muy atractiva y una protagonista tremenda se ha conseguido ganar a los fans con un inicio bien potente.

Aquí tenemos a Scarlet, quien lleva ya mucho tiempo aguantando la humillaciones por parte de su prometido, el príncipe Kyle. Su futuro marido es arrogante y un tirano, y decide poner fin a su compromiso en medio de un gran baile acusándola de un crimen que no ha cometido. Como la gota ha colmado el vaso, Scarlet termina de explotar y decide tomarse la justicia por sus propios puños y se cobra su venganza contra su prometido con una paliza tremenda.

Porque aunque es un as en varias técnicas de combate y disciplinas muy diferentes, más allá de ser toda una dama a Scarlet lo que le gusta es repartir a mano abierta, y tiene mucha ira que ha ido acumulando a lo largo de muchos años de vejaciones...

Con esta suerte de 'One-Punch Man' medieval, 'May I Ask for One Final Thing?' da un giro muy interesante al género de "animes de villana". Además, viene animado de la mano de Liden Films, el estudio detrás de 'Tokyo Revengers' y ha sorprendido con un acabado visual muy resultón y muy buen ritmo que ya ha puesto a 'May I Ask for One Final Thing?' en el punto de mira como uno de los animes a tener en cuenta este otoño.

