La temporada 3 de 'Spy x Family' sigue siendo un lugar feliz, pero pero creo que el anime empieza a desgastar la fórmula con la que nos enamoró

La temporada 3 de 'Spy x Family' sigue siendo un lugar feliz, pero pero creo que el anime empieza a desgastar la fórmula con la que nos enamoró

Tras la película 'Spy x Family Código: Blanco' la serie de anime regresa con nuevas misiones para los Forger

Spy X Family

En 2023 se estrenó la película 'Spy x Family Código: Blanco' para dejarnos con una pequeña aventurilla que nos servía de interludio, pero desde entonces venimos esperando el regreso de la serie principal de 'Spy x Family' y la siguiente etapa de misiones de los Forger.

La espera ya ha terminado y oficialmente la tercera temporada de 'Spy x Family' ha arrancado en Crunchyroll, donde se irá emitiendo un nuevo capítulo en simulcast cada semana. 

Poniéndonos al día

El regreso de los Forger arranca poniéndonos al día con la familia con lo que debería ser un sábado normal. Aunque normal no hay nada y pronto se termina convirtiendo en otro pequeño incidente donde Anya luce sus poderes de telépata para el bien, Loid está al pie del cañón para enfrentarse a quien toque y Yor vuelve a salvar el día a base de matadas giratorias como una campeona. 

Es un pequeño episodio para recordarnos las dinámicas familiares, porque la otra mitad del capítulo está dedicada a una misión de Franky y Nightfall uniendo fuerzas y preparando el camino para el futuro (y ha terminado siendo la parte más divertida del episodio). El arranque de esta temporada de 'Spy x Family' es divertido y muy correcto y demuestra por qué el anime sigue siendo un rincón feliz: es divertidísima, adorable, está animado de lujo y es imposible no querer a los personajes.

Spy X Family Anime

Ahora bien, la fórmula empieza a desgastarse y no puedo evitar preguntarme cuánto tiempo puede mantener la serie el ritmo. 

Porque, al fin y al cabo, la espera para el regreso de 'Spy x Family' ha sido de dos años y quizás esta "puesta al día" no ha sido la mejor manera de volver después de tanto tiempo. Sí, es encantadora, pero también termina de saber a poco y deja con la sensación de que nada ha cambiado. 

Desde el final de la primera temporada apenas se han hecho avances con la misión principal de Twilight, acercarse a Donovan Desmond... Y aunque esto parece un Macguffin de manual para montar su familia ficticia, también se echa en falta que la trama se mueva en alguna dirección.

Spy X Family T3

Aún así, tengo esperanzas para esta tercera temporada del anime. En especial porque ya las previews nos adelantan que nos metemos por fin en el pasado de Twilight y descubriremos más sobre los eventos que le llevaron a convertirse en espía. Esta tercera temporada hará mucho hincapié en WISE y el espionaje en Ostania, con lo que quizás por fin 'Spy x Family' pueda empezar a poner solución a su gran problema.

En Espinof | Orden de visionado de 'Spy x Family'. Cómo y dónde ver en streaming uno de los animes recientes más divertidos y no perdernos ni un tinglao de espías

En Espinof | 13 otros animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)

