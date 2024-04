3 películas que recomiendo ver si te has quedado con ganas de más mezcla de espías y choteo después de 'Spy x Family Código: Blanco'

No hace falta saber mucho para meterse en el universo de 'Spy x Family'. Y es que este divertido anime familiar tiene una dinámica que funciona tan bien que en los primeros cinco minutos de 'Código: Blanco' ya sabes todo lo que tienes que saber para seguirla como si fueras un fan de toda la vida. Y, la verdad, la película es una gozada si eres de los que, como todos, disfruta de las confusiones continuas entre Anya, Loid y Yor que, para que sigan siendo divertidas, no pueden nunca tener un avance significativo.

Es el síndrome 'Detective Conan': por más que parezca que la trama avanza, el núcleo sigue igual porque no puede ser de otra manera hasta los episodios finales. Y así ya está bien: solo con ver a Anya leyendo las mentes de los criminales y a Yor desatada cuando está segura de que nadie la está vigilando ya merece la pena este 'Código: Blanco' tan entretenido y naíf como repleto de acción y violencia al mejor estilo James Bond.

No es tan fácil conseguir un equilibrio tan perfecto entre la acción, el misterio y la comedia como consiguen en Wit Studio, no solo en la película, sino en cada episodio de la serie. Y si después de verla te has quedado con ganas de más violencia absurda, misteriosos espías y cachondeo con todos los tópicos posibles, no te preocupes, porque te traemos tres películas con las que quitarte el mono hasta que lleguen los nuevos episodios del anime a Crunchyroll. No sale Anya, pero algo es algo.

Misión Imposible: Protocolo Fantasma

Dirección: Brad Bird Reparto: Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg, Jeremy Renner, Léa Sydoux

Cuatro partes tardó 'Misión imposible' en encontrar la pieza que faltaba en su mezcla perfecta de acción y disparate de espías: la chufla. En 'Protocolo fantasma', Brad Bird nos ofrece una obra, en el fondo, muy basada en el cartoon, con un Ethan Hunt que parece hecho de gelatina: se pega contra las paredes, le sale todo mal y el timing nos recuerda a un personaje de los Looney Tunes más que al agente que nos descubrió Brian DePalma.

Ninguna otra parte de 'Misión Imposible' ha confiado tanto en el cachondeo como la cuarta, que se niega a sacrificar la épica (la secuencia del Burj Khalifa) por los chistes. ¡Y pensar que originalmente esta iba a ser la última película de la saga de Tom Cruise! Y es que, por culpa de su mala reputación después del meme en el sofá de Oprah, iban a matar a Ethan para dar el relevo a Jeremy Renner. Queda para un universo alternativo.

Crítica en Espinof por Pablo Muñoz | Ver en Skyshowtime y Movistar Plus+

Austin Powers

Dirección: Jay Roach Reparto: Mike Myers, Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Seth Green, Michael York

Puede que en España la primera parte de la franquicia del agente más sexy de Reino Unido haya sido eclipsada por el resto de la trilogía en la que Florentino Fernández hizo su propia versión de los personajes. Sin embargo, los mejores chistes están en esta parodia de James Bond de bajo presupuesto en la que ya tenemos algunos de los chistes marca de la casa y un increíble e icónico Doctor Maligno.

'Austin Powers' rompe con todo lo que podrías esperar de ella y, aunque es cierto que sus escenas de acción no van a dejarte con la boca abierta, cumple también con historia, en lugar de ser una simple sucesión de gags más o menos acertados. Lo cierto es que Myers convirtió al personaje en un icono pop que sigue presente a pesar de no haber tenido una secuela en dos décadas. Sin embargo, todos los presentes están interesados desde entonces, así que... ¿Quién sabe? ¡Crucemos los dedos, nena, sí!

Ver en Prime Video

Top Secret!

Dirección: Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker Reparto: Val Kilmer, Lucy Gutteridge, Omar Sharif, Peter Cushing, Michael Gough, Jeremy Kemp

Es posible que penséis que 'Top Secret!' es directamente una parodia y no tiene nada que ver con 'Spy x Family', pero tiene puntos en común. Sí, el anime se toma más en serio a sí mismo, pero en ningún momento falta la intencionalidad humorística ni la parodia desde su mera concepción. Y, si es lo que buscas, pocas veces vas a reírte más que la primera vez que veas este clásico de los ZAZ que se toma a choteo las cintas de espías de la Guerra Fría y los de la II Guerra Mundial con veinte chistes por minuto de los que prácticamente todos dan en el clavo.

Cierto es que, al contrario que 'Austin Powers', no tiene estructura ni una buena historia, pero la sucesión de parodias, de 'El lago azul' a Elvis Presley, termina por ser tan demencial que es inevitable carcajearse de manera continua. Y al final, el tiempo la ha colocado donde merece estar: entre las mejores comedias de la historia del cine. Y eso que suena como una mala película. Pausa. Mirada lenta hacia la cámara.

