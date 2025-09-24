HOY SE HABLA DE
El final de 'Boku no Hero Academia', el regreso de Saitama, el Santa Claus mazado y mucho más. Los animes más esperados de otoño 2025 y dónde se podrán ver en streaming

El final de 'Boku no Hero Academia', el regreso de Saitama, el Santa Claus mazado y mucho más. Los animes más esperados de otoño 2025 y dónde se podrán ver en streaming

Entre 'Spy x Family', 'One-Punch Man' y los grandes regresos del mundo del anime

2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Animes Otono 2025
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3043 publicaciones de Mariló Delgado

Entramos en tiempo de descuento para la llegada de la temporada de anime de otoño 2025. Y es que este año ha sido tremendo y un no parar en cuanto a anime, pero parece que los estudios se estaban reservando para el último trimestre del año para estrenar algunas de sus series más importantes. 

Este otoño va a venir cargadito de acción entre los regresos de 'One-Punch Man' y 'Boku no Hero Academia', pero si no queremos perdernos alguno de los estrenos más anticipados aquí os dejo el calendario de estrenos de anime y dónde podremos seguir cada serie en streaming.

Spy x Family - Temporada 3

Spy X Family

El regreso de los Forger con nuevas misiones de espionaje y asesinato. La tercera temporada de  'Spy x Family' arranca el 4 de octubre como uno de los primeros estrenos de otoño y podremos seguirla semana a semana en Crunchyroll.

Boku no Hero Academia - Temporada 8 

Boku No Hero Academia

Después de ocho temporadas, la historia de Deku llega a su final con la última temporada de 'Boku no Hero Academia'. Será más corta de lo habitual pero promete irse con un zambombazo, y podemos estar pendiente de los superhéroes de la U.A a partir del 4 de octubre en Crunchyroll.

To Your Eternity  - Temporada 3

To Your Eternity

Han pasado ya tres años desde que se confirmó que la tercera temporada de 'To Your Eternity' estaba en marcha, y promete ser un vapuleo emocional con una nueva etapa en la vida de Fushi. A partir del 4 de octubre la podemos seguir cada semana en Crunchyroll.

'Mushishi', 'Little Witch Academia' y otras 5 fantásticas series de anime que ver en streaming si te ha gustado 'El chico y la garza' y necesitas más vibras de Studio Ghibli
En Espinof
'Mushishi', 'Little Witch Academia' y otras 5 fantásticas series de anime que ver en streaming si te ha gustado 'El chico y la garza' y necesitas más vibras de Studio Ghibli

Sanda

Sanda

Tras la divertidísima 'Dandadan', en Science Saru no bajan el ritmo y nos traen un anime distópico con una pinta tremenda. 'Sanda' sigue a un chaval que descubre que tiene poderes que la permiten transformarse en Papá Noel, casi a tiempo para salvar la Navidad. A partir del 4 de octubre arranca en Amazon Prime Video.

Ranma 1/2 - Temporada 2

Ranma

Otro anime que está de regreso es el remake de 'Ranma 1/2', que estrena su segunda temporada y promete más líos amorosos y duelos de patio para Ranma y Akane. A partir del 5 de octubre podremos seguirla semana a semana en Netflix.

9 fantásticas comedias románticas de anime que se pueden ver en streaming para tener un maratón de fin de semana cargado de amor
En Espinof
9 fantásticas comedias románticas de anime que se pueden ver en streaming para tener un maratón de fin de semana cargado de amor

Kingdom - Temporada 6

Kingdom

'Kingdom' puede presumir de ser el anime más visto de todo Japón, y es que este drama histórico militar arrasa entre todas las demografías. Ambientado en el Periodo de los Reinos Combatientes de China, nos muestra el ascenso de un huérfano en el ejército, y su sexta temporada arranca el 5 de octubre en Crunchyroll.

Digimon Beatbreak

Digimon Beatbreak

'Digimon' es una de esas franquicias que no se duerme en los laureles y ya tiene una nueva serie en marcha. En este caso nos pasamos a 'Beatbreak', que promete ser algo más oscurilla que sus antecesoras. Se estrena el 5 de octubre, aunque por ahora no se ha confirmado con certeza en qué plataforma podremos seguirla.

One-Punch Man - Temporada 3 

One Punch Man

Una de las joyas de la corona de esta temporada de otoño es 'One-Punch Man', que estrena su tercera temporada tras seis años de espera. Saitama regresa con fuerza para continuar su enfrentamiento contra Garou, y los nuevos episodios llegan a Crunchyroll a partir del 12 de octubre, aunque antes se estrenará un pequeño recordatorio de la anterior temporada.

Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal, gratuitas y de pago
En Espinof
Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal, gratuitas y de pago

Twisted Wonderland

Twisted Wonderland

Uno de los proyectos más anticipados por parte de los fans de Disney es el anime del videojuego 'Twisted Wonderland', que da un giro de tuerca a los villanos de la casa con un toke isekai. El 29 de octubre arranca en Disney+ con su primera temporada.

Star Wars Visions - Volumen 3

Star Wars Visions

La genial antología 'Star Wars Visions' regresa al ruedo con una nueva temporada que regresa a sus orígenes, el anime. En esta ocasión tenemos nueve cortos producidos por estudios japoneses, con varios reincidentes y los responsables de 'Tragones y Mazmorras' y 'JoJo's Bizarre Adventure. A partir del 29 de octubre la tenemos disponible en Disney+.

Tatsuki Fujimoto 17-26

Tatsuki Fujimoto

Uno de los proyectos de anime más curiosos que nos llegan hacia final de año es 'Tatsuki Fujimoto 17-26', una antología desarrollada por varios estudios de anime y que adaptará las historias cortas del autor de 'Chainsaw Man'. El 8 de noviembre aterriza en Amazon Prime Video. 

En Espinof | Si te quedaste sin series, aquí van 6 imprescindibles animes largos que ver en streaming para engancharte durante meses

En Espinof | Los mejores animes shojo de la última década. 11 fantásticas series con intriga, romance y magia que se pueden ver en streaming


Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios