'To Your Eternity' tendrá temporada 3: Fushi llegará al mundo moderno en el siguiente arco del emotivo anime

Apenas acaba de cerrarse la segunda temporada de 'To Your Eternity' y nos hemos quedado con la historia todavía a a medias... sobre todo porque el manga de Yoshitoki Oima todavía sigue en publicación y cuenta con 19 volúmenes, así que podemos asumir que todavía queda serie para rato.

Ahora bien, no es que 'To Your Eternity' se vaya a hacer eterna, pero si queríamos más anime la buenísima noticia es que ya se ha confirmado que tiene al menos una temporada más en marcha.

Un nuevo mundo por delante

Todavía no se ha concretado demasiado sobre los nuevos capítulos, pero el anime ya ha compartido una primera imagen del nuevo arco y ha asegurado que la tercera temporada será una realidad.

Por ahora no hay una fecha de estreno prevista, pero viendo el ritmo de las anteriores temporadas de anime tendríamos que esperar como mínimo hacia mediados de 2024 o incluso a 2025 para el regreso de 'To Your Eternity'.

Esta temporada se centrará en el segundo acto del manga y adaptará el arco 'Modern Day'... que como su nombre bien indica parece que ya se ambienta en una época más moderna. El póster además nos deja una pequeña pista sobre el siguiente arco porque Fushi parece que lleva un abrigo un poco más actual y además se le ve con un vaso de plástico, cambiando bastante de registro.

Las dos temporadas de 'To Your Eternity' se pueden ver a través de Crunchyroll, y la primera además ya ha empezado a doblarse al castellano. La trama sigue un orbe que llega a la Tierra y experimentar lo que es la vida. Durante sus viajes, va tomando diferentes formas hasta tomar el aspecto de un joven humano llamado Fushi mientras va conociendo mejor a la humanidad.