Si te quedaste sin series, aquí van 6 imprescindibles animes largos que ver en streaming para engancharte durante meses

Es verdad que a veces meterse a ver ciertos animes es un compromiso a largo plazo, especialmente cuando ya pasan de varias temporadas y acumulan cientos y cientos de capítulos. Pero, a veces, también puede ser justo lo que necesitamos: un viaje al que unirnos durante varios meses para descubrir algunas de las aventuras más apasionantes que han salido de Japón.

Y es que si tenemos tiempo que quemar y mucha paciencia, estos animes largos no te dejan indiferente.

One Piece

Si hablamos de animes largos, 'One Piece' es toda una experiencia a la que merece la pena subirse y disfrutar toda la travesía. Con más de 1100 capítulos encima, la travesía de Monkey D. Luffy para convertirse en el Rey de los Piratas ya es toda una institución, y el impresionante mundo del anime es un viaje fascinante que tanto te tiene riendo a carcajada limpia que con el corazón en un puño.

Disponible en Crunchyroll. Disponible en AnimeBox y Netflix desde la Saga de Egghead

Hunter x Hunter

La gran desgracia de 'Hunter x Hunter' es que no sabremos cuándo acabará, pero también es un anime largo increíblemente disfrutable y con una historia que es como una montaña rusa. El segundo anime consta de 148 capítulos y sigue a Gon, quien emprende un viaje fuera de su isla para seguir los pasos de su padre y convertirse en un gran cazador.

Disponible en Netflix y Crunchyroll

Black Clover

Nos pasamos a los animes de fantasía con 'Black Clover' y sus más de 170 episodios. Ambientado en un mundo donde todo el mundo tiene habilidades mágicas, Asta ha nacido sin magia. Aún así, sueña con convertirse en un afamado Rey Mago, y la oportunidad de oro le llega cuando convoca un extraño grimorio negro con una misteriosa antimagia.

Disponible en Crunchyroll

Naruto

Otro anime largo por excelencia y con el que vamos a tener capítulos para meses meses, porque entre 'Naruto' y 'Naruto Shippuden' acumulamos unos 700 capítulos de este anime histórico e imprescindible. Aquí tenemos a Naruto Uzumaki, quien siempre ha sido un paria en la Villa de Konoha pero sueña con convertirse en un poderoso ninja y Hokage.

Bleach

Para cerrar el Big Three del anime, otra serie larga que no puede faltar en la lista es 'Bleach' con su toque de fantasía urbana y combates contra espíritus y shinigamis. Esta historia arranca cuando Ichigo Kurosaki se convierte en un Shinigami a tiempo parcial por accidente. Así descubre el mundo de la Sociedad de las Almas, y empieza a enfrentarse a unas criaturas conocidas como Hollows.

Disponible en Disney Plus

Detective Conan

Nos pasamos a otra institución del mundo del anime con 'Detective Conan', que también acumula más de mil y pico capítulos. Por desgracia, en España no los tenemos todos en streaming, pero aún así juntamos unos buenos cientos de episodios para una maratón larguísima con casos imposibles. Si nos gustan las series policiacas y los misterios de detectives, 'Detective Conan' no puede faltar en nuestra lista de reproducción.

