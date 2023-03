Guía sin relleno de 'Black Clover': qué capítulos del anime nos podemos saltar sin miedo y no perdernos nada de las aventuras de Asta

Meterse a ver un anime nuevo puede dar un poco de respeto, sobre todo si vemos que la serie pasa de los cincuenta o de los cien capítulos (o de los mil, ¿verdad 'One Piece').

Si nos está picando la curiosidad con 'Black Clover' y las aventuras de Asta, es el momento perfecto para ponernos al día mientras llega la siguiente temporada de anime. Por ahora tenemos cuatro temporadas que podemos ir viendo tanto en Crunchyroll como Netflix, y en nada se nos viene encima una película.

¿Pero de qué va 'Black Clover'? Pues es un anime de acción y fantasía que nos cuenta la historia de Asta, un chico sin poderes que vive en un mundo donde todos pueden hacer magia. A pesar de este "problemilla", Asta siempre ha soñado con convertirse en el próximo Rey Mago, así que se embarca en una ventura con la ayuda de un extraño grimorio de magia.

Por suerte, con 'Black Clover' no tenemos tantísima cantidad de relleno como con otros animes, con apenas un pequeño porcentaje. Como pasa muchas veces, algunos capítulos de la serie son una mezcla entre episodios canon que adaptan el manga con algunos elementos nuevos, y otros sí que son morralla completa que podemos saltarnos sin problema. También hay algunos episodios que son canon dentro del anime que no deberíamos saltarnos, porque aunque no adapten el manga sí que son necesarios para la historia porque expanden varias tramas.

Como esta mezcla puede resultar un poco liosa, en esta lista os señalamos específicamente los capítulos completamente de relleno de 'Black Clover' que os podéis saltar sin miedo para aligerar un poquito el ritmo.

Temporada 1

Capítulo 29 - RELLENO

Temporada 2

Capítulo 66 - RELLENO

Capítulo 68 - RELLENO

Capítulo 82 - RELLENO

Temporada 3

Capítulo 123 - RELLENO

Capítulo 124 - RELLENO

Capítulo 125 - RELLENO

Capítulo 142 - RELLENO

Capítulo 143 - RELLENO

Capítulo 144 - RELLENO

Capítulo 145 - RELLENO

Capítulo 146 - RELLENO

Capítulo 147 - RELLENO

Capítulo 148 - RELLENO

¿Y la película?

Este año se estrena 'Black Clover: Sword of the Wizard King', la primera película de anime de la franquicia. Todavía no está muy claro si será una película canon necesaria para la historia o simplemente una aventura aparte que podremos ver en cualquier momento.

Sí que se sabe que el creador del manga Yuki Tabata ha trabajado en el desarrollo de la película, así que quizás podría ser canon dentro del anime. En cualquier caso, 'Black Clover: Sword of the Wizard King' se estrena el próximo 16 de junio y no queda mucho para sacarnos de dudas.