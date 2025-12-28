Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en enero de 2026. Del thriller con dos de las mayores estrellas de Hollywood al regreso de una de las mejores series de la plataforma

Estamos a punto de dar la bienvenida a otro año más, lo que supone infinidad de novedades en nuestras vidas. Entre ellas están los lanzamientos en streaming y en Espinof no podíamos faltar a nuestro ya tradicional repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en enero de 2026. ¡Vamos con ellos!

'En fuga'

Una de las grandes minas de éxitos de Netflix han sido las novelas de Harlan Coben y aquí tenemos una nueva adaptación de su obra literaria. Aquí todo gira alrededor de un padre desesperado por encontrar a su hija desaparecida, complicándose todo aún más cuando da con ella...

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Estreno el 1 de enero de 2026

'Stranger Things', episodio final

La exitosa serie de ciencia ficción de Netflix llega a su final con un episodio de más de dos horas de duración que supondrá un punto y aparte en la historia de la plataforma. La duda está en saber si los hermanos Duffer habrán sabido dar con un cierre que contente a los millones de fans de 'Stranger Things'...

Estreno el 1 de enero de 2026

'Él y ella'

Tessa Thompson y Jon Bernthal lideran esta miniserie de seis episodios que cuenta la historia de Anna, una mujer cada vez más recluida que recupera la vitalidad cuando se entera de que ha habido un asesinato en el pueblo donde creció, lo que le lleva a intentar buscar respuestas.

Estreno el 8 de enero de 2026

'Machos alfa', temporada 4

La simpática comedia de los hermanos Caballero ha convertido en una tradición el lanzar una nueva entrega a principios de año. Por ahora ha sido un entretenimiento eficaz y esperemos que esta nueva tanda de episodios también mantenga esa otra tradición.

Estreno el 9 de enero de 2026

'Las siete esferas'

Miniserie basada en una novela de Agatha Christie que en su reparto cuenta con algunos grandes nombres como los de Martin Freeman y Helena Bonham Carter. Su historia gira alrededor de una broma que sale mal y acaba provocando la muerte de alguien durante una lujosa fiesta en una casa de campo.

Estreno el 15 de enero de 2026

'El botín'

La amistad de Ben Affleck y Matt Damon no se ha traducido en tantas películas juntos como a muchos nos hubiese gustado, pero aquí tenemos su nueva colaboración en un thriller que promete ser uno de los bombazos de Netflix en 2026.

Estreno el 16 de enero de 2026

'Los Bridgerton', temporada 4

Esta adaptación de la saga literaria de Julia Quinn se ha convertido en uno de los grandes referentes de Netflix, tanto por su enorme éxito como por ser una de las mejores series de la plataforma. El protagonismo de esta cuarta entrega recae en Benedict (Luke Thompson), cuya historia de amor apunta a dejar una gran huella entre los seguidores de 'Los Bridgerton'.

Estreno el 29 de enero de 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025