Hoy en streaming, un thriller magistral y brutal con una banda sonora poderosa y un nada disimulado homenaje a ‘Río Bravo’

Por qué no explotar a saco los referentes si se pueden emplear con gusto en una dirección concreta. Por qué no intentar parecer un western incluso aunque no se tenga un desierto, ni caballos, ni sombreros. Por qué no intentar ser Howard Hawks aunque no se tenga dinero y haya que hacer un poco de explotación. Por qué no hacer algo como ‘Asalto a la comisaría del distrito 13’.
Asediados en la estación
Clasicazo donde los haya del thriller de acción, con John Carpenter haciendo su primera obra imprescindible y prácticamente magistral. Un homenaje nada disimulado a ‘Río Bravo’ que lleva a sus extremos más violentos y callejeros que ahora se puede ver en streaming a través de Filmin, además de en acontra+.
Destinado a una comisaria que ejerce su traslado a un barrio de Los Ángeles, un policía empieza no sólo su jornada sino su periplo como agente de la ley. Pero no será un día sencillo porque tienen el encargo de trasladar a un famoso criminal, y el barrio se encontrará en peligro por la llegada de una peligrosa banda que va a intentar recuperarlo.
Carpenter siempre quiso ser alguien como Hawks, intentando hacer espectáculos entretenidos dentro del sistema de Hollywood. No le funcionó porque no soporta Hollywood ni ceder su voz, por lo que a menudo su carrera ha discurrido por la militancia independiente que marcan películas como esta, que obviamente no luce a superproducción.
Pero sí luce a superpelícula. 'Asalto a la comisaría del distrito 13’ es un increíble ejercicio de atmósfera gracias a esa manera de tirar con gusto de los puntos fuertes de Río Bravo, como su contención antes de desarrollar la violencia, los puntos muertos en los que los personajes se aproximan. Y, por supuesto, imágenes de impacto, como un helado con sangre haciendo casi de sirope.
Termina de elevarse de categoría gracias a una de las mejores bandas sonoras hechas por el propio Carpenter, con un tema principal que tiene actitud, músculo y tensión. Toda una muestra de que podía hacer algo completamente espectacular no ya con recursos mínimos, sino casi haciendo cine de guerrilla que termina sumando más crudeza y credibilidad a lo que vemos.
