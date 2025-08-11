Una de las mejores películas de John Carpenter se inspira en un clásico del western con John Wayne. Toda una mezcla explosiva de terror y ciencia ficción

Antes de convertirse en un icono del cine de acción, Jason Statham dio sus primeros pasos en una película que combinaba géneros muy distintos. En 2001, el actor estrenó en cines 'Fantasmas de Marte', una de las películas más peculiares de John Carpenter y también la última que el director estrenó antes de tomarse un largo descanso del cine. En ella combinaba la ciencia ficción con el western y el terror y aunque por aquel entonces el largometraje pasó bastante desapercibido, el paso de los años le hizo ganarse su sitio como una película de culto.

Ambientada en una colonia minera marciana, la producción reciclaba muchas ideas anteriores de Carpenter y las empaquetaba como un homenaje encubierto al western más clásico. De hecho, 'Fantasmas de Marte' no es otra cosa que una reinterpretación de 'Río Bravo', el clásico de Howard Hawks con John Wayne. Aunque, en lugar de vaquero, aquí hay policías futuristas, un desierto rojo y mineros poseídos por espíritus marcianos. Y aunque el reparto estaba liderado por Natasha Henstridge e Ice Cube, también destacó Statham como el sargento Jericho.

Por desgracia, 'Fantasmas de Marte' no terminó de cuajar ni en taquilla ni entre la crítica, pero ayudó a propulsar a Statham en el cine de acción. El actor venía del cine de Guy Ritchie y se había dado a conocer en 'Snatch. Cerdos y diamantes', pero esta era su primera experiencia con tiroteos, criaturas sobrenaturales y secuencias físicas al estilo hollywoodiense.

De hecho, tiempo después, Statham encontró su lugar con 'Transporter', que sí que logró conectar con el público y consolidarle como uno de los nombres más sólidos del género.

Volviendo al lugar que le hizo feliz

Carpenter se enamoró del cine de niño gracias a las películas de ciencia ficción de serie B y los westerns, pero cuando comenzó su carrera en la década de los 70, el cine del oeste no pasaba precisamente por su mejor momento. Fue por ello que, aunque el cineasta siempre ha sido un fan declarado del género, nunca llegó a dirigir un western propiamente dicho. Sin embargo, la mayor parte de su obra contiene elementos de este género, como 'Vampiros' o 'Asalto a la comisaría del Distrito 13'.

Aunque el primer crédito como director de Carpenter fue 'Dark Star', muchos consideran 'Asalto en la comisaría del distrito 13' como su primera película (que él mismo editó con el seudónimo "John T. Chance", el nombre del sheriff de John Wayne en 'Río Bravo'). Una mezcla única de acción y terror que permite apreciar muchas de las señas de identidad de Carpenter como director, incluyendo la propia banda sonora con sintetizador. Como no pudo encontrar financiación para un western, realizó una versión moderna con este filme, donde seguimos a un policía y un criminal que se enfrentan a una banda casi sobrenatural mientras están atrapados en una cárcel abandonada.

Además, Carpenter también rinde homenaje a ciertas escenas de 'Río Bravo', como cuando un personaje le lanza una escopeta a otro, que inmediatamente abate a un grupo de atacantes. Y, en cierto modo, 'Fantasmas de Marte' es lo más cerca que Carpenter ha estado de rodar un auténtico western. Porque tiene el paisaje desértico, diálogos estilizados al estilo del cine del oeste, un pueblo remoto e incluso un ataque a un tren en marcha. Solo faltaban algunos caballos y a unos protagonistas con pistolas en la mano.

De hecho, el western favorito de John Carpenter siempre fue 'Río Bravo', donde el sheriff interpretado por John Wayne debe retener a un peligroso prisionero en una cárcel mientras le rodean asesinos que buscan liberarlo. Y 'Fantasmas de Marte' es una nueva versión de ese filme con elementos sobrenaturales, donde un equipo de policías enviado para escoltar a un prisionero desde un pueblo remoto se ve asediado por mineros poseídos por los espíritus de guerreros marcianos fallecidos hace mucho tiempo. Esta unidad está liderada por Ballard (Natasha Henstridge), que se ve obligada a unirse a Williams (Ice Cube) para sobrevivir a la noche.

Pudo haber funcionado mejor

Aunque Ice Cube se ha referido a menudo a 'Fantasmas de Marte' como la peor película en la que ha participado, fue elegido como protagonista porque el estudio buscaba una lista de nombres conocidos para hacer despegar al proyecto, pero los años han demostrado que habría funcionado mejor con Statham como Williams.

Sin embargo, se acabó decidiendo que 'Fantasmas de Marte' necesitaba un actor conocido en el papel principal, aunque Carpenter seguía queriendo trabajar con el joven Statham, así que reforzó el personaje de Jericho, dándole más escenas y, básicamente, convirtiéndolo en el tercer protagonista.

