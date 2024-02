Las 7 mejores películas de acción de Jason Statham y dónde verlas en streaming

El cine de acción anda escaso de actores que resulten convincentes como grandes héroes del género. Sin embargo, Jason Statham lleva años cimentando su carrera en este tipo de producciones y ha llegado el momento de mojarse y elegir las que considero que son las 7 mejores películas de acción de Jason Statham. Además, he incluido donde poder ver en streaming aquellas que estén disponibles en plataformas.

Ojo a la importancia del matiz "películas de acción de Jason Statham", ya que he optado por tener únicamente en consideración aquellas en las que él es el gran protagonista de la función o como mínimo el segundo de a bordo. Eso me ha llevado a descartar títulos tan estimables como 'The Italian Job', 'Cellular' o 'Espías', por no hablar de la obviedad de dejar fuera 'Collateral'. Y es que es cierto que sale, pero siempre me parecerá un poco engaño incluirla en cualquiera lista de lo mejor de Statham.

El hecho de que tengan que sea películas de acción también hace que descarte de forma automática tanto 'Lock & Stock' como 'Snatch. Cerdos y diamantes', dos títulos que brillan con luz propia dentro de su filmografía. Una vez aclarado todo esto, pasemos ya con las siete elegidas:

'Transporter 2' (2005)

Dirección: Louis Leterrier. Reparto: Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, François Berléand, Matthew Modine, Jason Flemyng

La primera entrega de la saga fue la que sirvió para vender la idea de que Jason Statham podía ser una estrella de acción, pero lo cierto es que la mejor de la segunda es la segunda. Con más medios, un acabado visual mucho más atractivo y mucha más acción, es un buen entretenimiento con el actor yendo un paso más allá en esta faceta suya.

Crítica de 'Transporter 2'

¿Dónde verla en streaming? Disponible en Netflix y en Disney+

'Crank, veneno en la sangre' (2006)

Un chute de adrenalina sin miedo al ridículo que lleva al límite su vertiginosa premisa. Con un Jason Statham más desatado que nunca, es quizá la propuesta más excesiva de toda su carrera... y también una de las más entretenidas. Por cierto, tuvo una segunda entrega ligeramente peor pero también bastante recomendable.

Crítica de 'Crank, veneno en la sangre'

¿Dónde verla en streaming? Disponible en Amazon Prime Video y en Flixolé

'The Mechanic' (2011)

Dirección: Simon West. Reparto: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland, James Logan, Mini Andén, Jeff Chase, Christa Campbell

Esta nueva versión de 'Fríamente sin motivos personales' es un hábil pasatiempo al servicio de Statham, contando además con una precisa narrativa para ofrecer al espectador un gran entretenimiento. Para ello se opta por un enfoque más frío y distante, pero que ayuda a que todo encaje en su lugar, en especial en lo referente a explorar el vínculo que surge entre sus dos protagonistas. Tuvo una secuela bastante inferior.

Crítica de 'The Mechanic'

¿Dónde verla en streaming? No disponible actualmente

'Los Mercenarios 2' ('The Expandables 2', 2012)

Dirección: Simon West. Reparto: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth, Scott Adkins, Yu Nan

Seguramente la más discutible como película de acción de Jason Statham, ya que él sería el coprotagonista de Sylvester Stallone, pero el actor tiene tanto peso en esta entrega como para que no desentone. Por mi parte, creo que es la única buena película de la franquicia, algo a lo que ayuda tanto quién está tras las cámaras -no nos olvidemos de que es el responsable de la estupenda 'Con Air'-, como que Richard Wenk colabore en el guion o que el villano esté interpretado por Jean-Claude Van Damme.

Crítica de 'Los Mercenarios 2'

¿Dónde verla en streaming? Disponible en Netflix

'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' (2019)

Dirección: David Leitch. Reparto: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Joe Anoa'i, Eiza González, Eddie Marsan, Cliff Curtis, Helen Mirren, Antonio Mancino, Nathan Jones, David Leitch

Hay varias películas de la saga 'Fast & Furious' mejores en las que aparece Statham, pero ahí sí que tengo claro que él nunca era el gran gancho, ni siquiera en la séptima como gran villano de la función. Sin embargo, en este efectiva fantasmada al servicio tanto de Dwayne Johnson como de él, no tengo la más mínima duda. No es que la leche, pero cumple con creces y hasta deja con ganas de una secuela que empieza a parecer que ya nunca veremos.

Crítica de 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'

¿Dónde verla en streaming? Disponible en Movistar+

'Despierta la furia' ('Wrath of Man', 2021)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Laz Alonso, Raúl Castillo, DeObia Oparei, Eddie Marsan, Scott Eastwood

El dúo formado por Jason Statham y Guy Ritchie nos ha dado muchas alegrías y quizá la que nos ocupa no sea la mejor película, pero sí es la mejor película de acción que hayan hecho juntos. Una película precisa y contundente que entiende muy bien lo que Jason Statham puede aportar a una película de estas características sin querer en ningún momento ponerse por encima de él. También una gozada que funciona muy bien sin importar la de veces que la veas.

Crítica de 'Despierta la furia'

¿Dónde verla en streaming? No disponible actualmente

'Beekeeper: El Protector' (2023)

Dirección: David Ayer. Reparto: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Phylicia Rashad, Jeremy Irons

Un intento descarado de iniciar una nueva franquicia acercándose a John Wick y también coqueteando un poco con Jack Bauer. Un enérgico pasatiempo con un ritmo vibrante que funciona al mismo tiempo como vehículo para el lucimiento de Statham como espectáculo de acción para aquellos que no suelan conectar a menudo con su cine.

Crítica de 'Beekeeper: El Protector'

¿Dónde verla en streaming? No disponible actualmente, todo apunta a que podrá verse en Amazon Prime Video

En Espinof: