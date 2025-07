Tiene tan solo 20 episodios y es la mejor serie coreana de Disney+

Llegué un poco tarde, pero llegué. Si bien recuerdo haberla visto en el boletín de novedades de Disney+, no fue hasta que la vi moverse entre algunos de mis seguidos en redes sociales que no me atreví a echarle un vistazo a la que se convertiría en una de mis series favoritas de 2023... al menos en la vertiente de Disney+. Un fascinante drama de superhéroes que llegó desde Corea de Sur bajo el título de 'Moving'.

Basada en el webtoon homónimo de KangFull, bajo su apariencia de drama ligero de adolescentes que se preparan para terminar el instituto y ven forjando algún atisbo de romance, se esconde un drama con toques de thriller sociopolítico realizado a fuego lento.

De esta manera, la serie comienza de manera tranquila en lo que Kim Bong-seok (Lee Jung-ha), joven que no puede controlar que flota, conoce a Jang Hui-soo (Go Youn-jung), la misteriosa chica nueva y de la que los espectadores ya vamos sospechando que también tiene alguna habilidad... y no serán los únicos del alumnado, pero hasta aquí contaré.

En esta presentación nos encontramos con uno de sus pocos fallos: tarda un poco en unir los huecos de las tramas A y B, con esta segunda mostrándonos a un asesino localizando a personas con superpoderes adultas. Sí, vemos claramente que los respectivos padres de los protagonistas están viviendo con un "perfil bajo", sin llamar la atención, pero el guion se toma su tiempo para contarnos por qué y el qué está pasando en sendas generaciones exploradas.

No apta para impacientes

Desde luego, 'Moving' no es para espectadores impacientes. Los 20 episodios de su primera temporada (hay una segunda en desarrollo) se estructuran en unos tres arcos en los que, poco a poco, se nos van desgranando los secretos de este mundo. La paciencia es requerida y también recompensada con creces. Una vez acabadas las presentaciones, la serie empieza a coger no tanto velocidad pero sí potencia e intensidad proponiendo algo ambicioso y complejo.

Complejidad que no pasó desapercibida. La serie se convirtió en todo un fenómeno en Disney+, siendo la serie coreana más vista de la plataforma. Por otro lado, también acompañaron las buenas críticas, aglutinando un 100% en RottenTomatoes o un 8,4 en IMDb. En cuanto a premios, tampoco le fue mal con presencia en los palmareses de los galardones más importantes de Corea del Sur y parte del continente asiático.

Independientemente de puntuaciones y galardones, la verdad es que 'Moving' merece mucho la pena. Tanto que ya se me está haciendo muy larga la espera para que llegue su temporada 2, aprobada el año pasado y de la que poco se sabe todavía. Una serie que nada tiene que envidiar (y, para mi gusto supera) a muchos otros fenómenos que nos han llegado desde el país asiático en la última década.

