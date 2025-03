Relaciones con menores de edad, 70 millones y un suicidio: todo Corea odia a uno de sus actores más conocidos después del mayor escándalo de los últimos años

En Corea, ahora mismo, no se habla de otra cosa. Es una historia terrible que tiene que ver con dos de los más famosos actores del país, un suicidio y una relación escondida a lo largo de los años. Pero para entender bien lo ocurrido tenéis que conocer, primero, a Kim Sae-Ron, una actriz que empezó a actuar con un año de edad en el 2000 e hizo 13 películas, 19 series (la más conocida, 'Perros de caza', en Netflix) y presentó un famoso programa televisivo. El futuro pintaba bien hasta que, después de provocar un accidente por ir borracha, su propia agencia le dio la espalda y acabó suicidándose el 16 de febrero de este mismo año, ante la consternación general. Y aquí es donde todo se vuelve mucho más truculento.

De héroe a cero

La otra persona que hay que conocer es Kim Soo-Hyun, uno de los actores mejor pagados en Corea y protagonista de 'La reina de las lágrimas' (el exitazo de Netflix) y la futura serie de Disney+ 'Knock-off'. Es famoso y querido por todo el país. O mejor dicho, "era". Y es que la familia de Sae-Ron, tras su muerte, ha expuesto en los medios de comunicación que Soo-Hyun tuvo una relación sentimental y sexual con ella que duró desde 2015 hasta 2021. O sea, desde que ella tenía 15 años y él 27.

La caída en desgracia de Sae-Ron empezó tras el accidente de tráfico, en el que se estampó contra un transformador (dejando sin electricidad a 57 edificios distintos) y lugares públicos de Seúl. Para pagarlo, según se supo en 2022, utilizó todo su dinero y tuvo que aceptar un trabajo a media jornada después de que su agencia, Gold Medalist, la diera de lado. Creímos que ahí acabó todo, pero ahora, según Mydramalist, el actor Kwon Young Chan, presidente de la Asociación para la Prevención de Suicidio en Famosos de Corea, ha aclarado que había mucho más.

Kim Sae-Ron trató de comunicarse con Gold Medalist, pero no pudo hablar con Kim Soo-Hyun, el CEO, o incluso el director. La agencia también la previno de contactar a otros actores en la empresa. Fue totalmente marginada. Pero tan pronto como subió una foto con Kim Soo-Hyun, fue contactada en minutos. Le dijeron "Vamos a encontrar una manera de resolver esto, vamos a llevarlo bien", y quitó la foto.

700 millones de wones de nada

Dicha foto causó muchísima controversia en Corea, y obligó a que Gold Medalion, que representaba a los dos intérpretes, aceptara que la relación existió, aunque, según quisieron aclarar, tuvo lugar entre 2019 y 2020, cuando ambos eran mayores de edad. Sin embargo, más adelante se ha contradicho... Y el público no está contento con su actitud, especialmente después de saberse que entre las pertenencias de Sae-Ron estaba una lista repleta de amenazas por parte de la agencia de representantes.

Según Kwon, esta lista contenía advertencias como "Si vuelves a subir fotos como esa en redes sociales en el futuro", "Si vuelves a contactar a cualquier persona de la agencia" o "Si el drama 'La reina de las lágrimas' sufre daño por culpa de esas fotos, serás considerada culpable y tendrás que pagar toda la compensación". ¿Y a cuánto ascendía? A 700 millones de wones (unos 450.000 euros), una cifra sencilla de amortizar para Gold Medalion, pero no para Sae-Ron. Y, por ponerlo en plata, lo que hacían no era amenazarla, sino pedirle directamente esa cantidad de dinero por daños y perjuicios tras sus accidente, amenazando con juicios si no lo pagaba pronto. La solución de la actriz, que, como ya hemos dicho, tenía graves problemas económicos, fue el suicidio.

Desde que el 10 de marzo se revelara que la fallecida tuvo una relación con Soo-Hyun desde los 15 años, el público ha dado tanto la espalda al actor, que era uno de los más queridos de Corea. Tanto, que en Disney+ han parado el lanzamiento de su serie, 'Knock-off', y las empresas, incluyendo Prada o Dinto, están rompiendo todos los contratos que tenían con él, algo especialmente doloroso para él dado que en el país se le consideraba el rey de la promoción, aceptando todo tipo de anuncios que le mostraban por todos los sitios. De hecho, ya se ha visto cómo publicidad en la calle con su cara se está tapando o eliminando para evitar represalias.

Aún no se sabe cómo terminará este drama de la vida real, pero ha servido para que todo el mundo conozca las caninas técnicas de las empresas de representantes coreanas, además de la importancia de la imagen pública que los actores tienen allí. De momento, solo hace una semana desde que el escándalo explotara, y Kim Soo-Hyun puede dar su carrera por terminada, al menos de momento. Y si eras fan de 'La reina de las lágrimas', francamente, yo me iría olvidando de tener una nueva temporada.

En Espinof | 'Wa Peace', el descaradísimo plagio coreano de 'One Piece' que se resistió a morir: "Si el 10% del dibujo es diferente, entonces es diferente"

En Espinof | Las series más esperadas de 2025