El fenómeno coreano de 2023 está en Disney+ y es esta fascinante serie de superhéroes cocinada a fuego lento

Desde que apareció en nuestras vidas series como 'El juego del calamar' parece que estamos esperando continuamente la próxima gran serie coreana. Y este 2023 parece que tenemos una candidata ideal con 'Moving', drama de superhéroes que podemos ver a través de Disney+. Plataforma donde ha arrasado.

Estrenada el pasado agosto y compuesta de 20 episodios (que se dice pronto) emitidos de manera semanal hasta hace un par de semanas, es algo complicado explicar exactamente qué nos encontramos en esta adaptación del webtoon de Kang Full en pocas palabras porque aquí hay muchos más elementos de los que parecen... pero no todo está tan bien anticipado como debería.

Tanto que da cierta sensación, sobre todo con los primeros episodios de la ficción, que estamos como solemos decir ante dos series distintas. Una en el mundo juvenil de unos adolescentes que se preparan para terminar el instituto e ir a la universidad y otra trama paralela con un misterioso asesino con una F marcada en el pecho que está cargándose a adultos con superpoderes.

Cocina en distintos fogones

No es que no dejen claro que hay relación entre ambas tramas es cuestión de que Kang Full (que se adapta a sí mismo) decide cocinar 'Moving' a fuego lento y en fogones distintos. La razón es sencilla: antes de profundizar hay que presentar y preparar bien los personajes y mostrar poco a poco su trasfondo.

De esta manera, vamos conociendo primeramente a Kim Bong-seok (Lee Jung-ha), un joven con la habilidad de volar (más bien flotar) que le es difícil controlar y que lleva toda la vida ocultando, y a Jang Hui-soo (Go Youn-jung) la misteriosa chica nueva del instituto Jeongwon con la que traba una amistad. Luego a sus padres, que parecen hacer todo lo posible por vivir una vida "bajo el radar" pero que ven preocupados como alguien con superpoderes está acabando con conocidos suyos.

En este sentido 'Moving' es relativamente exigente y su variación tonal entre las tramas paralelas pide algo de paciencia para ver cómo terminan encajando las piezas precisamente por el interés que tiene Kang Full en mostrarnos las motivaciones, traumas y personalidades de unos personajes muy bien desarrollados y con los que es fácil identificarse.

La estructura, además, es muy clara en cuanto a cómo se dividen los episodios en sagas. Los primeros siete episodios la serie es una saga de presentación que se mueve entre el drama de instituto con algo de superpoderes rondando y el drama familiar; luego comenzamos otro arco, mucho mejor, de "orígenes secretos" con la generación de los padres, para terminar con el arco final que retoma la acción justo donde lo dejamos siete episodios atrás.

Sin entrar en spoilers, simplemente diré que reconozco que esta ha sido la saga que realmente me ha cautivado. No es que lo visto hasta entonces no me gustase, simplemente me faltaba ese elemento que me tuviese completamente a bordo de esta mezcolanza de géneros.

Fallando en el tropo

Y es que el gran defecto de 'Moving' radica precisamente en el lado del villano. De los grandes malos en la sombra y cómo se presenta lo que es el gran esquema de lo que hay en juego. Es, de lejos, lo menos interesante de una serie con una complejidad bienvenida y que apuesta mucho por el lado emocional pero sin descuidar la acción.

De hecho, en cuanto al terreno de la acción tenemos buena ración de violencia. En dosis no demasiado grandes, eso sí (esto no es 'The Boys'), pero sin esconder ni una gota de sangre, ni una puñalada, disparo ni puñetazo. Es este equilibrio estupendo entre el plano emocionante y el emocional una de las grandes bazas de la serie.

En definitiva, 'Moving' es una fascinante serie de superhéroes de bastante complejidad y personajes muy bien desarrollados que, desafortunadamente, no está del todo acertada cuando ejecuta los tropos superheroicos de héroes, villanos y conspiración. Sin embargo, eso no es un impedimento real para disfrutar (y engancharse) con la historia de Bong-seok, Hui-soo y compañía.

