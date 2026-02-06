Un mono con malas pulgas contra Isabel Coixet. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Lo de la taquilla este 2026 está siendo de escándalo. Una semana más, los datos demuestran que la gente quiere cine en salas, y es que entre el 30 de enero y el 1 de febrero, la recaudación ascendió a 7,43 millones de euros que llegaron de las carteras de casi un millón de espectadores que eligieron 'Aída y vuelta' como primera opción, imponiéndose a dos de las grandes candidatas a llevarse un buen puñado de Oscars el próximo 15 de marzo.

La comedia en clave meta de Paco León debutó con unos sorprendentes 1,55 millones de euros, superando en más de medio millón a una 'Hamnet' que continúa demostrando que el cine de prestigio tiene su espacio con 1 millón de euros más en el bolsillo. Muy cerca, en una ajustadísima tercera posición, 'Marty Supreme' arrancó su periplo en salas con 0,95 millones de euros.

El Top 5 lo cerraron los dos grandes fenómenos de finales de 2025 y principios de 2026. Por una parte, 'La asistenta' continúa dando alegrías en su quinta semana con 0,85 millones de euros más en el bolsillo que ya suman 11,47 millones en total dentro de nuestras fronteras mientras que 'Avatar: Fuego y ceniza' ocupó el quinto puesto con 0,77 millones de euros.

Los estrenos del 6 de febrero de 2026

En lo que respecta a las novedades, este viernes 6 de febrero es, cuando menos, peculiar. De hecho, los estrenos llegan encabezados por una suerte de cruce entre slasher y thriller de supervivencia titulado 'Primate' que, bajo la dirección de Johannes Roberts —'A 47 metros'—, encierra a un puñado de chavales en un casoplón con un chimpancé con bastante malas pulgas y un poquito de sed de sangre. Una majadería divertidísima.

Por otra parte, tenemos el regreso de Isabel Coixet con el drama romántico de producción italiana 'Tres adioses', con un reparto encabezado por Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril y Sofia D'Elia y que aterriza después de su buena acogida en festivales como la Seminci de Valladolid o el Festival de Toronto, donde tuvo su preestreno mundial.

Además, tenemos la oportunidad de disfrutar de la ganadora de la Cámara de Oro a la mejor ópera prima de la última edición del Festival de Cannes: 'La tarta del presidente'. Un drama ambientado en el Irak de los años 90 en el que una niña de nueve años debe apañárselas para comprar los ingredientes de una tarta para celebrar el cumpleaños de Sadam Hussein si no quiere perder la libertad o la vida.

Para terminar, la irregular 'Hellboy: El hombre retorcido' recibe su estreno —muy— tardío después de una larguísima temporada desde que se lanzó en el extranjero —y en VOD—, el drama con saltadores BASE made in Spain 'La fiera', la cinta de animación china 'Xana y el secreto del tiempo' y el documental de Stray Kids 'The dominATE Experience' cierran unas entradas de lo más variopintas.

