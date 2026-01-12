'Hamnet' rompe las quinielas y se se corona como la mejor película dramática en los Globos de Oro 2026, pavimentando su camino a los Oscar

Esta noche se celebraba en Beverly Hills la 83ª edición de los Globos de Oro, y obviamente vamos con el ojo muy puesto en la ceremonia para tratar de ir afinando la quiniela de cara a los Oscars. Pero los Globos de Oro 2026 ofrecen su propio salseo y ya nos ha ido dejando a las claras ganadoras del año en cuanto a sus categorías de cine.

Una decisión apretada

Lo cierto es que este año la categoría a Mejor película en la categoría de drama estaba muy variadita, con 'Frankenstein', 'Hamnet', 'Un simple accidente', 'Agente secreto', 'Valor sentimental' y 'Los pecadores'. Pero finalmente ha sido 'Hamnet', lo nuevo de Chloé Zhao, la que se ha coronado como la Mejor película dramática para cerrar la ceremonia.

La película de Zhao ha adelantado a 'Los pecadores' y 'Agente secreto', que para muchos se perfilaban como las claras ganadoras de la noche. Y es que ha sido curioso que a pesar de que 'Hamnet' acumulaba seis nominaciones, incluyendo mejor dirección y guión para Zhao, se estaba yendo casi, casi de vacío.

La excepción la estaba marcando Jessie Buckley, que sí que ha conseguido alzarse como Mejor actriz dramática, aunque parece que la cosa cambia un poco ahora que 'Hamnet' ya se ha proclamado como la Mejor película dramática en esta edición de los Globos de Oro.

Desde luego se han roto un poco los esquemas de cara a los Oscar, que ya están cada vez más cerca. Aunque ya sabemos que los Globos de Oro suelen predecir muy bien qué traerán los premios de la Academia, a veces las quinielas nos terminan dejando muy descolocados. Por lo menos no falta mucho para que podamos ver 'Hamnet' y si es tan buena exploración de la obra de Shakespeare como ya adelantan: el próximo 23 de enero se estrena en España.

